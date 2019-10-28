Когда акции служат хаосу, расколу общества... - КОММЕНТАРИЙ

В период восстановления независимости Азербайджана страна столкнулась с большим количеством нежелательных и неожиданных событий. За прошедшие годы она стала свидетелем массовой депортации азербайджанцев из Армении, переселения турков-ахыска из Узбекистана, беженцев из Карабаха, совершенного в метро теракта, террора государственных деятелей, убийства военного офицера и др. Эти события были преступными деяниями, нацеленными на создание хаоса, беспорядков. Однозначно в этих событиях внешние силы участвовали прямо или косвенно.

Сейчас в Азербайджане стабильно. Усиливается государственная независимость. Демократия ступает по своему пути. Хоть время и условия перечисленных выше событий были иными, целью врага был Азербайджан и его граждане. Иными словами, враг ждет возможности для создания в стране хаоса и беспорядков. Какие последствия имеют эти акции можно увидеть на примере Сирии, Йемена, Египта, Ливии и др. стран. Из последующих процессов понятно, что в создании произошедших беспорядков основную роль сыграли внешние силы. Но и находящиеся внутри страны силы не мало сделали для претворения в жизнь их намерений.

Сильные мира сего реализуют проекты для дестабилизации ситуации в различных странах или своего усиления в них. В последние годы одним из самых известных таких проектов стала террористическая группировка ИГ. Ведущие государства делают заявления об уничтожении этой группировки в Сирии. Появляется вопрос: "Куда делся ИГ? Где Аль-Багдади?" Его убили так же как и лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Сообщается, что он вместе с двумя женами и тремя детьми подорвал себя. Абдулла Гардаш по прозвищу Гаджи Абдулла Аль-Афари объявлен новым руководителем террористической группировки ИГ. Сообщается, что место Аль-Багдади американцам выдал его соратник. Иными словами, его соратник "продал" его американцам в обмен на денежное вознаграждение. Наша цель вовсе не заключается в том, чтобы приравнять участников мирной акции к террористам неизвестного происхождения. Категорически нет. Просто участь тех, кто осуществляет деятельность (с оружием или без), предавая свое государство, народ, схожа.

Правда вовсе не во всех странах используют подобные группировки. В каждой стране в зависимости от ее положения имеются силы, которые могут дестабилизировать обстановку. Эти силы не появляются в отчетах официальных кругов. Официальные структуры распространяют отчеты после создавшегося хаоса. Например, сколько человек были ранены, задержаны, арестованы и др. Естественно, вслед за этим начинается давление на страну.

В последнее время в Азербайджане предпринимаются попытки совершить такого рода инциденты. Самым желательным было бы использовать преимущества демократии для развития общества, улучшения благосостояния граждан. С этой точки зрения единственный путь для прихода к власти лежит через демократию, выборы. Не исключается осуществление политическими организациями в стране деятельности по данным принципам. Поэтому хотели бы отметить, что 23 декабря в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. Вместо совершения действий для раскола общества или создания хаоса в стране, желающим прийти к власти было бы лучше осуществлять деятельность в данном направлении.

Установление демократии не может произойти с помощью революции. Установление ее с помощью революции приводит к таким результатам, как в Сирии и Ливии. Некогда большевики попытались построить в мире демократию с помощью революции и оружия. Все нити социалистических режимов, созданных в этих государствах, были в руках Кремля. После распада СССР ослабли и эти нити. С этой точки зрения демократическое управление происходит при помощи эволюции, реформ. Любое событие, окончившееся местью, дестабилизацией, гражданским противостоянием, расколом общества, вредит демократии. Это доказала история. Ввиду того, что азербайджанское общество образованное, если политические и общественные силы в обществе больше поддержат эволюцию, результат будет более успешным.