"Клуб инвесторов Армении" - миллиардеры против Саргсяна - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Долг большинства членов "Клуба инвесторов Армении" оплатил проживающий в России армянский миллиардер Самвел Карапетян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, большинство членов клуба были должны миллионы долларов главе парламентской фракции "Цветущая Армения", депутату-миллиардеру Гагику Царукяну.

Вчера премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что в скором времени будет обнародована программа инвестиций созданного по инициативе С.Карапетяна "Клуба инвесторов Армении" стоимостью в один миллиард долларов. Однако не вызывает сомнений, что как и другие происходящие в Армении в последнее время события, создание "Клуба инвесторов Армении" является составной частью борьбы, которая идет в коридорах власти в связи с тем, кто будет руководить Арменией в очередной период.

К.Карапетян этим заявит о намерениях остаться на посту главы правительства, а также анонсирует начало борьбы против президента Сержа Саргсяна.

С 2018 года Армения перейдет на парламентскую форму правления. В апреле будущего года завершается срок полномочий президента страны Сержа Саргсяна. Однако он не скрывает желания стать премьер-министром. Такое предположение можно сделать и из выступлений и заявлений приближенных к С.Саргсяну лиц.

На заседании правления 26 октября К.Карапетян выразил протест против происходящего, заявив, что часть реформ, которые хотели провести в стране, осталась на бумаге, либо же отданные поручения выполнены частично.

По его словам, в стране принят ряд мер по улучшению бизнес-среды, подготовлены планы: "Однако население не знает об этом. До предпринимателей же не дошли меры и планы в связи с этими реформами".

Пропагандистская кампания против него продолжается. На вчерашней пресс-конференции Карен Карапетян заявил, что получил приглашение на участие в Давосском экономическом форуме. На вопрос журналиста о готовности работать с Западом он сказал: "Я активно работаю с послами как США, ЕС, так и Великобритании. Меня воспринимают как пророссийского политика. Запад не заинтересован в перспективе моего дальнейшего пребывания на должности".

К.Карапетяна обвиняют и в не совершении визитов в европейские страны. Визит в Давос станет его первым визитом в Европу в качестве премьер-министра. Однако и этот визит он совершит с Сержем Саргсяном. В этой связи можно сказать, что Карен Карапетян все еще не может выйти из тени Сержа Саргсяна.

Серж Саргсян вчерашним обстоятельным интервью российским СМИ расширил зону своей пропаганды.

Армянская пресса назвала интервью Сержа Саргсяна выступлением классического "завхоза", выделив, что Карен Карапетян в данной сфере не превосходит его. Армянские специалисты полагают, что Карен Карапетян намекает Москве, что там Сержа Саргсяна рассматривают как "завхоза", если он сам поедет в Давос, будет работать с западными партнерами.

Армянские СМИ также пишут, что до сих пор не поняли причины визита Карена Карапетяна в Иран. Они пишут, что хоть он и созвал пресс-конференцию по итогам визита в Тегеран, ничего об этом не сказал.

Не исключается, что К.Карапетян прорассийский и заработал миллиарды за счет федерации. Поэтому в борьбе против Сержа Саргсяна он старается воспользоваться помощью "коллег"-миллиардеров в России. Примером этому может быть создание "Клуба инвесторов Армении". Правда, С.Саргсян тоже хочет извлечь выгоду из клуба. Однако отношения между К.Карапетяном и Самвелом Карапетяном позволяют сделать вывод что этот клуб будет больше работать в пользу нынешнего премьер-министра. Кроме того, хотя Гагик Царукян считается оппозицией, он воспринимается как "миллиардер" Сержа Саргсяна. Покрытие долгов ему Самвелом Карапетяном дает основание предположить, что клуб будет осуществлять деятельность против Саргсяна. С этой точки зрения можно сказать, что миллиардеры объединились против действующего президента. Однако независимо от того, кто победит в борьбе за пост премьер-министра, С.Саргсян или К.Карапетян, благословит их Москва и во время всей деятельности они будут чувствовать на себе дыхание Кремля.