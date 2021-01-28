КАРАБАХСКИЙ ДРАЙВЕР: Экономика Азербайджана вырастит благодаря проектам на освобожденных территориях

Готовность принять участие в проектах в Карабахе изъявили Турция, Россия, Иран, Венгрия, Великобритания и другие дружественные нам страны

Долгожданные проекты по восстановлению освобожденных от армянской оккупации земель Азербайджана сегодня главные в фокусе социально-экономического развития страны в ближайшие годы. Безусловно, это достаточно дорогостоящие программы, требующие миллиардных вливаний не только со стороны государства, но и частного бизнеса. Однако, не стоит забывать, что любые инвестиции должны окупаться и приносить прибыль. И как бы ни дороги для нас морально ни были карабахские проекты, они в этом вопросе не исключение. Эксперты, причем не только местные, но и международные уверяют: масштабные инфраструктурные проекты, реализация которых запланирована в Карабахе, станут одним из драйверов для роста экономики Азербайджана уже в 2021 году.

Рисков нет

Как известно, в госбюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 2,2 млрд манатов или 2,9% ВВП, и некоторые работы, в частности, по инфраструктуре уже стартовали. При этом несмотря на рост расходов и продолжающуюся неопределенность с пандемией, недавно международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не только подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне «ВВ+», но и изменило прогноз по рейтингам с «негативного» на «стабильный». И этот положительный сдвиг произошел именно благодаря решению Карабахского конфликта, который долгие годы считался основным риском для экономического развития страны. Теперь, когда Азербайджан возвратил в свой баланс освобожденные территории со всем их экономическим потенциалом, вопрос с рисками решен навсегда. «Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе между Азербайджаном, Арменией и Россией, в целом, будет соблюдаться, что будет способствовать снижению связанных с войной рисков безопасности, финансового сектора и платежного баланса», - считают эксперты S&P.

Аналитики российского «Газпромбанка» (ГПБ) также уверены, что решению S&P пересмотреть прогноз способствует урегулирование ситуации в Карабахе, по итогам которого запланированы масштабные инфраструктурные проекты в этом регионе. «Достигнутые договоренности и их соблюдение минимизировали риски для внешней ликвидной позиции и для роста экономики Азербайджана, которые могли бы возникнуть в случае затянувшегося конфликта», - отмечается в заключении ГПБ. Кроме того, это помогло также ослабить риски для национальной валюты и макроэкономической стабильности в Азербайджане.

Первые ласточки

Итак, благодаря новым проектам в Карабахе, экономическое развитие в Азербайджане должно пойти по нарастающей, настолько, что после резкого падения ВВП в 2020 году, уже с этого года ожидается его рост на 2,1%, а потом показатель должен стабилизироваться почти на уровне 4% в год.

Дело в том, что как только в регионе будет восстановлена первичная инфраструктура, начнется реализация проектов, у которых очень неплохой потенциал возвратности – сельское хозяйство, туризм, добыча полезных ископаемых, производство стройматериалов и плюс грузоперевозки. Выбросы в экономику финансов постепенно запустят все замороженные из-за пандемии рычаги экономической активности, пополнится объем продукции, которую можно экспортировать. Причем, что важно, все эти проекты, конечно же относятся к ненефтяному сектору, поэтому уже в этом году, по идее, мы должны быть свидетелем существенной прибавки его доли и в доходной части госбюджета, и в ВВП. Как отмечал премьер-министр Али Асадов, в число приоритетов правительства на текущий год входят разработка туристических маршрутов в Карабахском регионе, проекты в аграрном секторе, установка современных ирригационных систем; изучение возможности строительства гидроэлектростанций.

"Инвестиции в эти сферы будут иметь значение для страны с точки зрения роста как ненефтяного экспорта, так и импортозамещения. Для стимулирования инвестиций на этих территориях могут применяться различные механизмы, в том числе промышленные парки и кварталы, агро- и технопарки и другие инструменты стимулирования инвестиций", - считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

Напомним, что на днях Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком «GOSB», который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям. В рамках меморандума предусматривается создание Парка высоких технологий в Карабахе.

Для потенциальных инвесторов регион Карабаха может быть весьма привлекательным, учитывая возможность поставок продукции на рынок с Ирана с его 80-миллионным населением, а также, через Нахчыван, на 83-миллионный рынок Турции.

Кроме того, странам, пережившим военные конфликты, в последующие годы довольно охотно выделяют кредиты международные и зарубежные финансовые организации. Причем не только непосредственно на правительственные, но и частные проекты. Свежий пример - венгерский EximBank, открывший кредитную линию в размере 100 млн долларов США для венгерских компаний, намеревающихся участвовать в программе реконструкции. Кроме того, Венгрия также предложила грант в размере 25 тысяч евро на работы по разминированию территорий. Аналогичную помощь готова оказать и Великобритания… Готовность принять участие в проектах в Карабахе изъявили Турция, Россия, Иран и другие дружественные нам страны.

Словом, со дня празднования победы в Карабахской войне прошло всего 2,5 месяца, и даже в самом Азербайджане только готовится Стратегический план действий по территориям, освобожденным от армянской оккупации, а извне уже сыплются бизнес-предложения. После разработки единой концепции же и определения конкретного перечня первостепенных проектов, охват инвестиционных инициатив будет расширен.

Эксперт Гулу Нуриев