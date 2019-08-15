"До чего же тяжко положение армян, раз они готовы перейти на вражескую сторону" - МНЕНИЯ

"Армянский военнослужащий не впервой переходит на сторону Азербайджана. И не только военные, но и рядовые граждане Армении готовы искать спасение в нашей стране. Несмотря на агитацию армянских СМИ, реальность свидетельствует об удручающей общественно-политической ситуации в Армении".

Об этом Report заявил член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Насиб Махамалиев.

Депутат Насиб Махамалиев "Переход военнослужащего на сторону Азербайджана красноречиво свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии, царящем в армянской армии".

По словам депутата, будь в стране все нормально, военные и гражданские лица не пустились бы наутёк из Армении: "До чего же тяжко положение армян, раз они готовы переметнуться на вражескую сторону. Это – крах армянского агитпропа. Переход военнослужащего на сторону Азербайджана красноречиво свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии, царящем в армянской армии. Я посмотрел фотографии армянского военнослужащего Аро Хайковича Казаряна, перешедшего на сторону Азербайджана, прочел сведения, ситуация удручающая. Такие случаи будут повторяться. Всё это является следствием армянской политики. Власти Армении не осознают того, что народы должны жить в условиях добрососедства, что следует отказаться от оккупационной политики и излечиться от поразившего армянский народ национального недуга. Пока не поздно, армяне должны покинуть захваченные земли Азербайджана и отказаться от оккупационной политики. Если армяне не изменят отношения к соседям, в частности, к нашей стране, положение дел в Армении не изменится".

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов заявил Report, что переход армянского военнослужащего Аро Казаряна на сторону Азербайджана в Физулинском направлении связан с тяжелой ситуацией в Армении:

"Армянская экономика переживает упадок, обстановка в стране нестабильна, ряды войск влачат убогое существование. А в Азербайджане общественно-политическая стабильность, страна динамично развивается, у нас мощная армия, входящая в ТОП-50 самых сильных в мире. Воинские части оснащены по самым передовым стандартам, успешно продолжается процесс военного строительства. Армия Азербайджана всегда начеку. Всё это стало возможно благодаря Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Наша армия занимает достойное место в мировом масштабе".

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов "Переход военнослужащего Аро Казаряна на сторону Азербайджана связан с тяжелой ситуацией в Армении".

По словам депутата, порой в социальных сетях и на некоторых сайтах распространяется негативная информация об Азербайджанской армии: "Это дело рук радикальной оппозиции и армянского лобби за рубежом. Все это делается для того, чтобы азербайджанский солдат пал духом. Но их действия остаются безрезультатными. Мощь Азербайджанской армии общеизвестна. Наши солдаты самоотверженно отстаивают территориальную целостность страны".

Напомним, что утром 12 августа военнослужащие Азербайджанской армии задержали солдата Аро Казаряна, перешедшего линию соприкосновения войск в Физулинском направлении. Было установлено,что причиной побега стали произвол в армянской армии и бесчеловечное отношение к военнослужащим".