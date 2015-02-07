​Тофик Аббасов: ИГИЛ намерен использовать территорию Грузии, чтобы начать кампанию против войск РФ - МНЕНИЕ

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ ИГИЛ намерен усиливаться на Северном Кавказе с целью расчленения российских территорий, заявил Report политолог Тофик Аббасов.

"На первой стадии появления этого сомнительного игрока на геополитическом поле вокруг него создался мощный макроидеологический эффект. Сейчас с течением времени нельзя не заметить того, что их возможности постепенно опускаются до уровня нуля по той причине, что политтехнологические центры, в особенности западные, которые отработали ИГИЛ, как фишку, и бросили ее на поле, рассчитывали с помощью страха пробить дорогу, заставить приуныть более или менее дееспособные силы в регионе, усмирить своих идеологических противников - Сирию, Ирак, Иран, Ливан", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, все заявления игиловских командиров о построении своего государства чуть ли не до Поволжья - это намеренное оболванивание массового сознания и вселения в них страха.

"Есть уже информация о том, что группировка ИГИЛ намерена усилиться на Северном Кавказе. Для этого они намерены использовать территорию Грузии, чтобы через Панкисское ущелье пробить плацдармы, главным образом, в Чечне и оттуда опять начать кампанию против федеральных войск РФ и, тем самым, приступить к расчленению российских территорий", - подчеркнул эксперт.

Он указал, что в планах ИГИЛ прослеживается почерк западных спецслужб, которые рассматривают структуру, как скальпель в своих руках для проведения "кровавых операций" с целью перекраивания границ для создания новых карликовых государств.

"В таком случае, западным странам, в особенности американцам, будет очень удобно и проще управлять процессами на Ближнем и Среднем Востоке", - объяснил он.

Говоря об Азербайджане и центральноазиатском регионе, политолог подчеркнул, что пока данные регионы стабильны и страны достаточно умело справляются с внешними угрозами и рисками.

"Спецслужбы многих государств, в том числе и постсоветских, действуют согласованно, координируют свои усилия и возможности, что не дает силам, стоящим за ИГИЛом, осуществлять свои зловещие планы и приводить регион к хаосу", - сказал он.

Коснувшись ситуации на востоке Сирии и северо-западе Ирака, эксперт подчеркнул, что ИГИЛ в этих регионах уже отступает.

"Вооруженные силы курдского движения и отряды пешмерга фактически дали по носу ИГИЛ, сломав их планы. Сейчас Кобани (сирийский город Айн-эль-Араб - ред.) практически полностью контролируется курдскими повстанцами. Это говорит о том, что организованное сопротивление и зримая оборона ИГИЛ дает свои активные результаты", - отметил Т.Аббасов.

По его мнению, для срыва планов ИГИЛ, в первую очередь, необходимо перекрыть каналы финансирования, которые в руках Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта и так далее.

"Все эти нефтяные княжества Персидского залива являются союзниками США и западной коалиции в целом, и они помогают ИГИЛ финансовыми ресурсами по отработанным каналам. В частности, через территорию Турции осуществляется логистическая связь, посредством которой к ИГИЛ поступает обмундирование, военное снаряжение и, вообще, все.

Если коалиция, которая будет противостоять ИГИЛ, действительно сможет выработать единый сводный план, то тогда можно будет окончательно решить эту проблему и покончить с этим злом", - резюмировал политэксперт.

Отметим, что ранее службы безопасности Узбекистана заявили, что террористическая организация ИГИЛ планировала весной теракты в этой стране. "Члены ИГ готовили ряд террористических актов весной 2015 года на территории Узбекистана, именно поэтому мы усиливаем меры по охране границ", - заявил сотрудник Службы национальной безопасности Алишер Хамдамов.