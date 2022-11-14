Газовый шантаж России: замерзнет ли Европа этой зимой?

В последние годы в Европе часто озвучивается мнение, что зависимость от российского газа представляет серьезную угрозу энергетической безопасности континента

В последние годы в Европе часто озвучивается мнение, что зависимость от российского газа представляет серьезную угрозу энергетической безопасности континента. Но, несмотря на это, достаточно активной работы по поиску альтернатив российскому газу не проводилось. Взамен создавались условия для реализации проекта “Северный поток-2”, на который Россия возлагала большие надежды. Во многих случаях это было связано с позицией Германии по этому вопросу. Промышленность этой страны находилась в критической зависимости от российского газа. Тем не менее, после 24 февраля этого года произошли кардинальные изменения в подходе к этому вопросу.

В ответ на агрессию России в отношении Украины, во всем мире, в том числе и в Евросоюзе (ЕС), был сформирован единый фронт. ЕС мобилизовал все имеющиеся возможности в направлении снижения зависимости от российского газа. Речь шла о поиске альтернативы для 40% спроса на природный газ. В прошлом году потребности Европы именно в этом объеме пришлись на природный газ из России. До войны считалось, что на это потребуется около 7 лет. Но в реальности всего за 8 месяцев удалось снизить зависимость от России в поставках "голубого топлива" на 66%.

Достижение такого показателя связано с рядом факторов. Прежде всего, следует отметить европейскую политику экономии. Призывы к экономии до 24 февраля в Европе могли иметь серьезные политические последствия. Но реальные угрозы, которые создала для континента агрессивная политика России, обеспечили иной подход к вопросу экономии. В результате Западная Европа смогла сократить потребление газа на 22%. Это было достигнуто за счет частных домашних хозяйств, малого бизнеса и производств. Аномально теплая осень в Европе дала дополнительный стимул политике жесткой экономии. Во Франции и Испании в конце октября люди все еще могли купаться в водоемах. Температура воды там была в пределах 20-21 градуса. Теплая погода позволила начать отопительный сезон позже, чем планировалось.

Очевидно, что невозможно получить реальный результат только за счет экономии. Параллельно европейские страны резко увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ). Если в прошлом году на этот вид топлива приходилось 18% потребления газа в ЕС, то в этом году этот показатель, как ожидается, увеличится почти в два раза. За первые 10 месяцев 2022 года 27 европейских стран закупили 105 млрд кубометров СПГ. Это на 64% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 34,4% больше показателя 2021 года. ЕС в этом году по показателю потребления СПГ опередил даже Китай. Европе удалось осуществить диверсификацию "голубого топлива" за счет Катара, Норвегии и США. Импорт СПГ из США в этом году вырос в 3 раза.

Россия мобилизовала все возможности, чтобы отменить введенные с февраля ограничения. Ранее она блокировала вход и выход из украинских портов, угрожая миру голодом. Однако после Стамбульского соглашения, подписанного при посредничестве Турции, морские перевозки 10 млн тонн продовольствия, оставшегося в Украине, были восстановлены. Параллельно Россия продолжала шантажировать Европу природным газом. Летом Россия начала искусственно ограничивать поставки газа в Европу. А в конце сентября произошел взрыв на газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, и поставки газа в Европу полностью прекратились. Россия после взрыва заявила, что только одна линия “Северного потока - 2” осталась целой, и потребовала отмены санкций для восстановления поставок природного газа в Европу. Европа, как и ожидалось, ответила отказом. Германия заполнила подземные хранилища газа на 99,54 %, Франция - на 99,9 %, Италия - на 95,5%. Очевидно, что Европа этой зимой не замерзнет, а России остается подсчитать свои потери от авантюры, в которой она оказалась.

Хотя Европа нашла выход из этой ситуации, поиск стабильных альтернативных каналов поставок по-прежнему актуален. В этом смысле роль Азербайджана, обладающего богатыми запасами природного газа и поставляющего природный газ в Европу, в энергетической безопасности континента может значительно возрасти. За счет расширения сети трубопроводов Южного газового коридора к 2027 году планируется довести поставки природного газа в Европу не менее чем до 20 млрд кубометров в год.

За первые 10 месяцев этого года Азербайджан поставил в Европу 9,3 млрд кубометров природного газа. По прогнозам, к концу года этот показатель составит 11,5 млрд долларов США, что на 40% больше фактического показателя за тот же период прошлого года. Азербайджан, конечно, не намерен заменить Россию. Однако расширение сотрудничества в энергетической сфере может существенно увеличить интеграцию Азербайджана в Европу. Наряду с материальной прибылью Азербайджан может получать геополитические дивиденды, что является преимуществом, обеспечивающим справедливый подход со стороны ведущих европейских стран в разрешении региональных споров.