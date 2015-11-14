​Эксперты: Теракты во Франции являются следствием внешней политики страны на Ближнем Востоке - АНАЛИТИКА

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Франция не смогла учесть на практике возможные последствия внешней политики, проводимой страной на Ближнем Востоке, считают эксперты, комментируя произошедшие в ночь на субботу террористические атаки в Париже.

"Понятно, что Франция одна из тех государств, которая весьма активно ведет ближневосточную политику. Франция вынуждена расплачиваться жизнями собственных граждан за свою политику на Ближнем Востоке. В общем-то, по хорошему счету расплачиваться за упущения, за эти проблемы, которые мы имеем на Ближнем Востоке, будут прежде всего те государства, от которых зависит мир и безопасность в регионе - это четыре члена Совета безопасности ООН - США, Россия, Франция, Англия. Китай по Ближнему Востоку занимает очень нейтральную позицию", - заявил Report арабист Высшей школы экономики Леонид Исаев.

Он подчеркнул, что произошедшие за прошлую ночь теракты далеко не первые. "Францию сотрясает волна терроризма. Летом была серия терактов во Франции, с еженедельником Charlie Hebdo в начале этого года. Это уже стало закономерностью, причем чудовищной", - сказал эксперт, добавив, что для Франции это стало некоторым образом жизни.

Л.Исаев подчеркнул, что Россия и Великобритания должны очень серьезно воспринимать эту угрозу.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить собственных граждан. Те государства, которые сейчас активно ведут себя на Ближнем Востоке, особенно применительно к Исламскому государству, прежде чем там активно действовать, должны были подумать в первую очередь о собственных гражданах", - сказал он.

"Ну, нелепо было думать, что мы сейчас готовы бороться с ИГ и всем прочим, а они никак на это не будут реагировать, и что они будут с нами вести исключительно войну по правилам военного времени. Ничего подобного, никто так воевать не будет, будут воевать таким подлым и мерзким образом, поэтому прежде чем залезать на Ближний Восток, надо было подумать о том, защищены ли наши собственные граждане - французы, русские, американцы и так далее", - отметил арабист.

По его словам, вина в произошедшем лежит на плечах членов СБ ООН.

"Государства на протяжении долгих лет не могут договориться об элементарных вещах на Ближнем Востоке. Они свои личные интересы ставят выше интересов мира и безопасности, и из-за этого они только играют на руку таким структурам, как "Аль-Каида", ИГ и прочие, которые устраивают подобные чудовищные злодеяния. А ведь благодаря нашей общей политике, мы имеем дело не только с террористическими структурами, мы имеем дело с террористическими государства, которые устраивают теракты, способные войти в историю. Это не просто по мелочи кого-то убить или расстрелять, они же уже убивают сотнями. 100 с лишним человек - это совершенно чудовищнейшие масштабы", - отметил Л.Исаев.

Комментируя вопрос о "поправлении" французского общества вследствие последних терактов во Франции, эксперт отметил, что когда на территории государства совершается теракт и когда за них берет ответственность ИГ - они так или иначе в любом случае ассоциируются с мусульманами, после этого, конечно же, французское общество будет думать, что все приезжие - это исчадие ада.

"Конечно, на этой волне правая и ультраправая риторика становится крайне выигрышной и играет правым на руку. Но необходимо понимать, что невозможно сейчас изолировать Францию, как бы этого власти не хотели. Мы живем в XXI веке, и Франция находится в составе ЕС", - сказал арабист.

Политолог выразил мнение, что наряду с этим, во Франции проживает огромное количество мусульман, которые так или иначе симпатизируют не террористам, а мусульманам в регионе. "И когда во Франции будут против государств, поддерживающих терроризм, проводить более жесткую политику, то государство будет наталкиваться на сопротивление собственных же французов-мусульман", - отметил Л.Исаев.

"В-третьих, ИГ можно стереть с лица земли, но разве это что-то изменит. ИГ - это побочный продукт", - сказал он.

Он указал, что на Ближнем Востоке уже не осталось государства, где не присутствовал бы терроризм в той или иной форме.

"Бороться надо с тем, что их подпитывает, что их порождает. Каждому государству надо задуматься, зачем их граждане туда едут, зачем они совершают террор. Катар, Саудовская Аравия, Пакистан целые десятилетия выступают спонсорами террора, и с ними по этому вопросу надо жестко общаться", - сказал арабист.

По его словам, если Франция и западные союзники не сделают этого, то тогда им стоит привыкать к тому, чтобы терроризм стал обыденностью, как солнце встает на востоке.

В свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде заявил, что то, что произошло во Франции в пятницу, можно назвать полноценным кризисом существующей в Европе системы безопасности.

"События показали, что во Франции эта система просто парализована. После терактов в редакции Charlie Hebdo можно было бы предпринять более действенные меры по пресечению возможности громких терактов, но как видно, несмотря на предпринимаемые меры, их оказалось недостаточно", - подчеркнул эксперт.

По его словам, масштабы терактов и синхронность свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. "Да и пятница тринадцатое случается не каждый месяц. Можно было бы более внимательно реализовывать профилактические мероприятия и эффективнее работать с мигрантами, с категорией населения подпадающей под определение "группа риска"", - отметил политолог.

"Причины происходящего кроются также в существенных изъянах французской внешней политики, в частности в ближневосточном направлении, не способной, как это оказывается на практике, учитывать возможные последствия для ситуации внутри страны", - резюмировал эксперт.