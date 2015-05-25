​Эксперты: Никаких конкретных результатов Азербайджан от итогов Рижского саммита не получил - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Никакого положительного влияния Рижский саммит на урегулирование нагорно-карабахского конфликта не окажет, заявили азербайджанские эксперты, комментируя итоги саммита "Восточного партнерства", прошедшего 21-22 мая в Риге.

"Итоги Рижского саммита для Азербайджана были, в целом, ожидаемы. Официальный Баку не испытывал иллюзий по поводу своего участия и результатов мероприятия", - заявил Report политолог Ильгар Велизаде, добавив, что, видимо, это и является одной из причин отсутствия в Риге президента страны.

По его мнению, саммит показал, что европейцы не настроены обсуждать актуальные для Азербайджана темы, в частности нагорно-карабахский конфликт особо, как это произошло с обсуждением крымской проблемы.

"Это, естественно, не способствует росту интереса Баку к этому формату отношений, с точки зрения решения актуальных проблем безопасности", - сказал он.

В свою очередь руководитель Исследовательского центра "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглы заявил, что Рижский саммит можно считать провалом, учитывая, что главы трех государств не участвовали в нем по тем или иным причинам.

"Если Грузия, Молдова, Украина в рамках Рижского саммита подписали с ЕС ассоциативные соглашения, то еще не означает, что они в короткое время смогут быть интегрированы в европейское пространство", - сказал глава центра, напомнив о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что пусть эти страны не надеяться войти в состав ЕС.

Политолог отметил, что в случае, если указанные страны не войдут в ЕС, то тогда подписанные ассоциативные соглашения не будут иметь никакого значения.

"Так что Азербайджан ничего не потерял", - подчеркнул эксперт.

Говоря об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, Э.Шахиноглы отметил, что отношения между сторонами взаимовыгодные.

"Если внимательно рассмотреть итоговую декларацию саммита, то в нем присутсвует пункт о том, что энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном придается большое значение и указываются конкретные названия трубопроводов", - сказал политолог.

Он также акцентировал внимание на важности и целесообразности для Азербайджана налаживания стратегического сотрудничества с ЕС.

Коснувшись роли Рижского саммита в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, эксперт подчеркнул, в итоговом документе было предложено урегулирование на основе международных правовых норм.

"Однако это дуальный момент по той причине, что Армения считает принцип "права на самоопределение" частью международного права. Поэтому я не считаю итоговую декларацию Рижского саммита успешной для Азербайджана, то есть никакой пользы для урегулирования она не принесет", - резюмировал он.