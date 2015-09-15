​Эксперт: Шенгенские соглашения ждет корректировка - МНЕНИЕ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В ближайшей перспективе кардинальная ломка Шенгенских соглашений маловероятна, однако они могут быть скорректированы, заявил Report руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений, политический аналитик Михаил Нейжмаков.

С этой недели Берлин инициировал проверки паспортов на германо-австрийской границе в связи с наплывом беженцев с Ближнего Востока, что по сути противоречит Шенгенскому соглашению.

"Скорее, пока дополнительные силы и средства будут брошены на укрепление внешних границ ЕС, а сами данные соглашения пока ждет корректировка", - считает М.Нейжмаков.

Он напомнил, что о возможности такой корректировки говорилось задолго до того, как потоки беженцев в Европу достигли пика. "Например, на саммите ЕС в феврале 2015 года заявлялось о необходимости точечных изменений Шенгенских соглашений в целях борьбы с терроризмом – в качестве реакции на январские теракты во Франции. А в мае о необходимости разработки "Шенгена-2" с более жесткими правилами размещения мигрантов заявил Николя Саркози, считающийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост французского президента на ближайших выборах в этой стране", - отметил глава центра.

По мнению эксперта, подобное ужесточение соглашений может даже укрепить единство. "Например, еще весной премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, как ведя свою партию на парламентские выборы, так и рассуждая о проведении референдума о выходе своей страны из ЕС, говорил о необходимости ужесточения миграционных правил, возможности высылки лиц, не сумевших найти работу в стране пребывания и четырехлетнее ограничение на доступ к социальным программам для вновь прибывших мигрантов", - напомнил аналитик.

По его словам, в итоге, подобные идеи могут обрести новую жизнь в новых реалиях.

"ЕС действительно может ждать заметный пересмотр не только правил перемещения, но и пребывания в странах-участницах сообщества и ужесточение подходов к социальным программам для пребывающих", - резюмировал М.Нейжмаков.