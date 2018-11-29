Эксперт: Саломе Зурабишвили знает, какую роль играет Азербайджан во внешней политике Грузии - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили, как опытный дипломат, будет пытаться влиять на внешнюю политику страны".

Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги президентских выборов в Грузии.

"Исполнительная власть в Грузии сосредоточена в кабинете министров, фактически, страной управляет премьер-министр. На его плечах лежит ответственность по формированию внешнеполитического курса страны", - заявил И.Велизаде.

По его словам, президент в Грузии имеет представительские функции.

"Да, он имеет возможность влиять на формирование внешнеполитического курса, но не может определять внешнеполитический курс кабинета министров страны, которому дана данная прерогатива в рамках Конституции", - добавил он.

Эксперт указал, что Азербайджан и Грузия связаны друг с другом как большой договорно-правовой базой, на которую опираются двусторонние отношения, так и различными региональными форматами.

"В любом случае вне зависимости от того, кто занял пост президента или премьера-министра страны, по большому счету, от этого характер отношений между Баку и Тбилиси не поменяется", - сказал И.Велизаде.

"Договорно-правовая база и геополитические условия обрекают наши страны на сотрудничество", - добавил политолог.

Говоря о личности самой С.Зурабишвили, он указал, что она достаточно амбициозный и грамотный политик, профессионал в международных отношениях.

Политолог Ильгар Велизаде В любом случае вне зависимости от того, кто занял пост президента или премьера-министра страны, по большому счету, от этого характер отношений между Баку и Тбилиси не поменяется.

"У нее большой послужной список. Естественно, следует ожидать, что такой человек не будет просто сидеть сложа руки, а будет пытаться влиять на формирование внешней политики. Необходимо вспомнить, что С.Зурабишвили стояла у истоков азербайджано-грузино-турецкого трехстороннего формата. Это произошло в то время, когда она была министром иностранных дел Грузии. Она принимала участие если не в первой, то в первых встречах подобного формата", - сказал И.Велизаде.

"Она, как опытный дипломат, будет опираться на договорно-правовые основы сотрудничества. Новый президент не понаслышке знает о характере двусторонних отношений с Азербайджаном и о его значении для внешней политики Грузии", - подчеркнул политолог.