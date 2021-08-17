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Эксперт: Победа талибов приведет к усилению России и Китая в Центральной Азии

Эксперт: Победа талибов приведет к усилению России и Китая в Центральной Азии "Сегодняшние талибы это не те талибы, которые правили Афганистаном в 90-е годы. Дело в том, что в рядах сегодняшних талибов присутствуют практически все этнические группы, кроме хазарийцев и кызылбашей. Таким образоммногие этнические группы поддержали тал
Аналитика
17 августа 2021 г. 15:35
Эксперт: Победа талибов приведет к усилению России и Китая в Центральной Азии

Победа талибов приведет к усилению России и Китая в Центральной Азии, также можно будет наблюдать и усиление позиции Турции.

Об этом Report заявил политолог Заур Мамедов, комментируя ситуацию в Афганистане.

"Фактически уход США - это победа Китая и России. В скором времени мы можем наблюдать как Пекин, Москва и Анкара, учитывая интересы друг друга, будут совместно выполнять свои задачи в Центральной Азии", - считает он.

"Сегодняшние талибы это не те талибы, которые правили Афганистаном в 90-е годы. Многие этнические группы поддержали талибов в силу того, что социально-экономическое положение страны в прежние годы и на сегодняшний день находиться в плачевном состоянии, а с другой стороны в Афганистане политическая обстановка была нестабильной. Причиной этого является позорная политика США в Афганистане, а также правящая элита, которая лишь богатела, но не думала о разных социальных слоях Афганистана", - заявил З. Мамедов.

Он также добавил, что "все стали свидетелями того, как США уничтожили Афганистан": "Страна и так была в плачевном состоянии, но после прихода войск США, торговля наркотиками возросла в несколько раз". Политолог считает, что в стране вырос и уровень бедности населения, также можно наблюдать спад и по другим показателям экономики и здравоохранения.

Политолог также напомнил, что в настоящее время 120 азербайджанских миротворцев вместе с турецкими миротворческими силами следят за поддержанием деятельности аэропорта Кабула. Он отметил, что Афганистан является партнером Азербайджана и верит, что афганский народ сможет встать на путь развития и стабильности.

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