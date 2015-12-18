​Эксперт о встрече президентов Азербайджана и Армении: Есть лишь осторожный оптимизм - МНЕНИЕ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Геополитический фон встречи президентов Азербайджана и Армении нерадостный, так как растет напряженность при отсутствии реальных подвижек в рамках переговорного процесса", - заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя предстоящую встречу глав сторон в нагорно-карабахском конфликте в швейцарском Берне.

"К сожалению, фон встречи как региональный, так и геополитический весьма нерадостный. На линии соприкосновения войск растет напряженность при отсутствии результатов в переговорном процессе и отсутствии даже намека на реальные подвижки в его рамках. Есть лишь осторожный оптимизм, связанный с российскими предложениями и в целом положительной реакцией на них со стороны Азербайджана", - заявил И.Велизаде.

По его словам, наличие подобного оптимизма и факт встречи президентов свидетельствуют о существующих реальных предложениях и необходимости выработки условий для их реализации в случае достижения взаимопонимания:

"Однако, до сих пор неясно в чем суть новых предложений и как себя поведет Ереван, ведь до сих пор ни Саргсян, ни Налбандян на российские предложения официальной реакции не демонстрировали", - резюмировал эксперт.