ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКАЯ СДЕЛКА: Brexit может открыть новые возможности для Азербайджана

Азербайджан надежный и выгодный партнер, в чем Королевство достаточно убедилось за годы, прошедшие с подписания легендарного «Контракта века»

Почти через год «переходного периода» Великобритания окончательно расстается с Европейским Союзом (ЕС), но будет продолжать сохранять дружеские отношения.

Многое было за этот год – и недопонимания, и даже угрозы войны – так обычно случается, когда стороны, пути которых разошлись, не могут прийти к общему знаменателю в вопросах дележа имущества и пр. Вероятность "развода" без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле - на 4,9%.

Но… то ли рождественское настроение подействовало на бывших союзников, то ли новый штамм коронавируса, мистическим образом появившийся именно в Британии и именно в разгар переговорного процесса… В итоге представители сторон с радостью сообщили, что соглашение достигнуто - 24 декабря, аккурат за неделю до даты, отведенной Объединенному Королевству на окончательный выход из ЕС.

Надо сказать, проблемы в основном касались пунктов об экономических взаимоотношениях на европейском континенте после Brexit. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.

Для понимания масштабов проблемы достаточно назвать две цифры: годовой промысел британских судов в британских водах составляет около 850 миллионов евро, а другие страны ЕС там же вылавливают рыбы и морепродукты на 650 миллионов евро. Особенно остра ситуация для рыбаков Нидерландов, Бельгии, Испании, Ирландии и, конечно, Франции, которые, могли бы понести тяжелейшие потери, если бы сторонам не удалось договориться.

Ситуация «нагрелась» от того, что Британии пригрозили войной, а та в свою очередь привлекла к защите британских вод и морских богатств от посягательств чужаков Королевский военно-морской флот.

Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается – мировая экономика в целом, и европейская и британская в частности, и так пережили небывалые шоки в 2020 году на фоне пандемии, поэтому стороны разумно посчитали, что очередных ударов по ней на этот год хватит.

Рынок сразу же благодарно ответил ростом цен на нефть – эксперты заговорили о возможности роста до 55 долларов США за баррель. Также сделка благотворно повлияла на курс британского фунта по отношению к доллару США. Однако, по мнению большинства экспертов, это временная реакция на достигнутое соглашение, и по мере оглашения его деталей эйфория спадет и все вернется на круги своя.

Что касается экономических последствий сделки, то пока стороны утверждают, что они будут взаимовыгодными. Так, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, несмотря на то что, Британия выйдет из таможенного союза и единого рынка европейского сообщества, она сохранит беспошлинный доступ к рынкам ЕС, и это создаст "гигантскую зону свободной торговли", характеризующуюся "конкуренцией регулирующих органов".

Как отмечают аналитики, оптимизм Джонсона не разделяет Управление по бюджетной ответственности правительства, которое ожидает, что Brexit приведет к сокращению около 4% ВВП Британии в среднесрочной перспективе. Кроме того, торговый договор не распространяется на услуги, которые составляют 80% британской экономики, включая банковскую сферу, которая позиционирует Лондон как единственную финансовую столицу, способную соперничать с Нью-Йорком. Доступ на рынок ЕС для британских банков, страховщиков и управляющих активами пока остается неопределенным, отмечают финансовые аналитики.

Между тем, Евросоюз, который по некоторым оценкам, вышел из этой переделки «с малой кровью», также готовится к глобальным переменам в экономических отношениях. Европейская комиссия представила 25 декабря предложение о "Резерве корректировки Brexit" для помощи странам и отраслям, которые понесут экономические и социальные потери после выхода Великобритании из Евросоюза. Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым в июле этого года, общий бюджет резервов составит 5 миллиардов евро.

Впрочем, сомневаться в том, что Brexit, конечно же, повлияет на ситуацию в мировой экономике, не приходится, и влияние это будет разносторонним для каждой страны, являющейся экономическим партнером сторон. Правда, на сегодня им не остается ничего, кроме как приветствовать заключение сделки, но будущие проблемы, несомненно, учитываются в прогнозных подсчетах на 2021 год. При этом, неудачным совпадением следующий год и так особых надежд на восстановление экономики не сулит на фоне все еще продолжающейся коронавирусной эпопеи.

Азербайджану, как части мировой экономики, как торгово-экономическому партнеру Британии и ЕС, конечно, отмежеваться от глобальных процессов не удастся. Как известно, Объединенное Королевство – один из самых важных партнеров Азербайджана по всем крупным энергетическим проектам, и продолжение сотрудничества с ней при любом раскладе после Brexit не обсуждается. Впрочем, выход Британии из ЕС намного меньше может повлиять на реализацию планируемых новых проектов, чем ситуация с пандемией. Наоборот, освобождение от уз с ЕС открывает для Британии более широкие возможности инвестирования без оглядки на одобрение «сверху». Поэтому, как полагают эксперты, Королевство даже может расширить свою инвестиционную деятельность в Азербайджане, осваивая новые сферы для капиталовложений – в том, что Азербайджан надежный и выгодный в этом плане партнер оно достаточно убедилось за годы, прошедшие с подписания легендарного «Контракта века».

Наряду с увеличением инвестиций, можно ожидать и наращивания торговых операций с Великобританией. По данным на январь-октябрь 2020 года по объему товарооборота (более 344 млн долларов США) Великобритания расположилась на 15 месте, а в списке стран-импортеров занимает 9-ую позицию (с объемом в 243,2 млн долларов США). Учитывая нынешнее удорожание фунта стерлинга, что приводит к повышению стоимости британской продукции, импортируемой в страну, азербайджанским экспортерам становится выгодным поставлять свою продукцию в эту страну.

Что касается влияний общих настроений на нефтяном рынке – то чем дольше они будут продолжаться, тем это только на пользу Азербайджану, с учетом того, что в госбюджете-2021 цена за 1 баррель нефти заложена в 40 долларов США.

А вот валютные колебания фунта/доллара могут вылиться в достаточно интересную картину – с одной стороны слабый доллар выгоден, прежде всего, самим Штатам, с другой делает доступ к энергоресурсам стран с другой валютой более выгодным. Похоже, игра с долларом, затеянная еще летом этого года правительством США, продолжится некоторое время, оказывая определенное давление на валюты других стран, в том числе торговых партнеров Азербайджана. Выльется ли это в колебания маната? Как заверил председатель правления Центробанка страны Эльман Рустамов, девальвации нацвалюты не ожидается, и слухи о ее возможности беспочвенны. Что ж, если ЦБА удалось удержать курс в этом году, на фоне небывалого пандемического кризиса и победоносной войны в Карабахе, то вряд ли ситуация вокруг Brexit может поколебать стойкость маната…

Эксперт Гулу Нуриев