Доллар продолжит обесцениваться

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Завтра, 26 апреля, президент США Дональд Трамп объявит свои решения о налоговых реформах. Как сообщает Report, президент может значительно смягчить обещанные в преддверии выборов радикальные налоговые реформы. Так, в ходе предвыборной компании Трамп обещал снизить корпоративные налоги с 35% до 15%, максимальную налоговую ставку с 39,6% до 25%. Однако республиканцы и демократы требуют более мягких решений. На данный момент это считается наиболее оптимальным вариантом.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил: "Я думаю, что в среду мы увидим некоторые определенные руководящие принципы, планы на будущее. Указание, какими будут ставки. Я не думаю, что кто-либо ждет, что мы представим в среду законопроект. Более того, мы не хотим этого делать".

Аналитическая группа Report прогнозирует падение доллара в цене после завтрашнего выступления. Курс основной пары может приблизиться к 1,10 USD/EUR с текущего уровня в 1,0870 USD/EUR. В этом случае все мировые валюты укрепятся.