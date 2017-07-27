Цены на нефть определили нижний предел коридора

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Баку. 27 июля REPORT.AZ/ Нижний предел коридора цен на нефть марки Brent определен на уровне 44 доллара/баррель. Аналитическая группа Report отмечает, что цена на Brent 18 января 2016 года откатилась к 28 долларам/баррель, затем увеличившись в 2,15 раза в течение года, в первый рабочий день января текущего года поднялась до 58,37 доллара/баррель. Напомним, что в июле 2008 года нефть марки Brent торговалась по рекордной цене в 147,50 доллара/баррель.

Цены, достигшие максимума последних 18 месяцев в январе текущего года, спровоцировали рост сланцевой добычи в США, где число активных нефтяных скважин достигло 764, увеличившись в 2,4 раза, а добыча нефти в течение последних двух лет повысилась на 12% или 1 млн баррелей/день и достигла 9,4 млн барреля/день. Об этом сообщила американская компания Baker Hughes.

Рост добычи в США привел к тому, что цены на нефть вновь начали падать. Откат цен 21 июня к 44,35 доллара/баррель стал причиной замедления сланцевой добычи и сокращения числа активных нефтяных скважин. Так, за последние 4 недели в США число активных нефтяных скважин 2 недели сокращалось, а одну неделю оставалось стабильным. Добыча нефти на прошлой неделе снизилась на 0,2% или 19 тыс. баррелей - до 9,410 млн баррелей/день. Также на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 7,2 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что уровень в 44 доллара/баррель может быть принят за оптимальный для плавного сокращения сланцевой добычи в США. В настоящее время цена нефти марки Brent повысилась до 51 доллара/баррель и находится в поисках верхнего предела коридора, после чего будет наблюдаться стабилизация цен. Аналитики прогнозируют, что это произойдет примерно в диапазоне 47-48 долларов/баррель.