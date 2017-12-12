Центробанки примут важные решения - МНЕНИЕ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На этой неделе пять основных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США (ФРС) и Центробанк Турции (TCMB), проведут совещание по вопросам денежно-кредитной политики.

Как сообщает Report, на заседании ФРС сегодня и завтра, и на заседаниях TCMB, Европейского центробанка (ЕЦБ), Центробанка Великобритании (BoE) и Центробанка Швейцарии (SNB), ожидаемых 14 декабря, возможны изменения учетных ставок.

Аналитическая группа Report отмечает, что основное внимание мирового финансового рынка сосредоточено на решении ФРС. Ожидается, что завтра ФРС увеличит ставку на 0,25 п.п., до 1,25-1,50%. Поскольку данное решение ожидается финансовым рынком, резкого укрепления доллара ждать не стоит. Однако на заседании ЕЦБ 14 декабря изменений монетарной политики, скорее всего, не будет, что приведет к постепенному увеличению разницы между облигациями США и еврозоны. Отметим, что учетная ставка в еврозоне составляет 0%. Курс основной валютной пары, вероятно, останется в диапазоне 1,14-1,21 USD/EUR в течение следующих 6-9 месяцев.

Еще одним важным заседанием для Азербайджана и развивающихся стран станет заседание TCMB. Регулятор, который долгое время не хотел повышать ставку по политическим причинам, после роста курса доллара до 4,00 лиры сигнализировал о возможности ее повышения на заседании, запланированном на 14 декабря. Аналитическая группа Report полагает, что TCMB увеличит процентные ставки на 0,5 или 0,75 п.п. Это не приведет к снижению курса доллара, который, предположительно, вновь возрастет до 4,00 TRY/USD. TCMB не станет резко повышать ставки, чтобы сохранить инструмент воздействия при возможных кризисах в будущем.

BoE и SNB также, скорее всего, сохранят курс стабильным. В результате валюты этих стран несколько снизятся по сравнению с долларом. Курс USD/GBP упадет до 1,30, а курс USD/CHF постепенно снизится до 0,98.