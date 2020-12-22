Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…

Армянское отношение и армянскую угрозу уже с некоторых пор чувствуют в самой России

Вторая Карабахская война стала неожиданностью для многих граждан Азербайджана. Победа над противником, который вовсе не собирался возвращать хоть что-нибудь из оккупированных территорий, буквально в течение 44 дней, уничтожение практически всей боевой техники, бегство армянских военнослужащих из казалось бы из глубоко укрепленных и повсеместно заминированных зон вызвало в стране эйфорию и гордость за победу.

Война велась на азербайджанских землях

Казалось, что вот-вот великие державы вмешаются в ход войны, не дадут укрепиться на возвращенных из оккупации территориях Азербайджана. Но ничего особенно такого не наблюдалось. Великобритания в целом сохраняла молчание, США были заняты президентскими выборами, страны Евросоюза делали заявления о необходимости прекращения войны. Лишь Франция заняла однозначно проармянскую позицию, не принимая при этом никаких особых мер для прекращения военных действий.

Удивительным откровением для всего азербайджанского общества стала позиция России, руководство которой соблюдало строгий нейтралитет. Президент страны Владимир Путин четко обозначил границы проблемы своим заявлением о том, что военные действия ведутся именно на территории Азербайджана и Россия вмешается в процесс, если война перекинется в Армению. В этом случае Россия должна была защищать союзницу по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но война велась на азербайджанских землях.

Тяжелейшее поражение свело на нет усилия мировой армянской диаспоры

Конечно, армянская диаспора России, влиятельные информационные структуры, работающие под диктовку армян, пытались принудить власти России вмещаться в конфликт. Но этого не случилось. Поражение Армении в войне стало неожиданностью и в самом армянском обществе, где преобладало мнение о том, что захваченные в ходе Первой Карабахской войны территории не надо возвращать ни в коем случае. "А зачем возвращать то, что уже итак принадлежит тебе?!" - так думали многие армяне как в самой Армении, так за рубежом.

Сильнейшее армянское лобби в США, России и во Франции всячески препятствовало всем разумным инициативам в ходе долгого переговорного процесса. Расчет был прост: 30 лет топчемся на месте и все хорошо, затем пройдет еще 30-50 лет, не станет тех азербайджанцев, которых изгнали из родных мест, и эти места будут заселены армянами из Ливана, Сирии и других стран. Через 50 лет де-факто эти земли станут родными для двух поколений армян. А при поддержке мировой армянской диаспоры удастся легализовать и признать независимость сепаратистского "государства".

И вдруг война, где не стало рядом никого, кто с оружием в руках защитил бы интересы сепаратистов. Все рухнуло в течение полутора месяцев. Ни мины, ни укрепленные блиндажи, ни накопленное вооружение не помогло армянам. Тяжелейшее поражение в недолгой войне свело на нет все долгие усилия мировой армянской диаспоры в деле создания той самой несбыточной "Великой Армении".

В России зреет недовольство против армянского присутствия в целом

Все же многих до сих удивляет нейтралитет России в этой войне. О причинах было написано множество аналитических статей и снято множество сюжетов. Тут указывается и на турецкий фактор и договоренности между Россией и Турцией, и нежелании России вновь быть втянутым в очередной конфликт, и недовольство властями Армении.

Все это имеет место быть. Но про главное почему-то зачастую умалчивается. На самом деле в России зреет недовольство не только против властей Армении, но против армянского присутствия в целом. Для понимания вопроса нужно в ней четко разобраться. Долгие годы власти Армении в виде карабахского клана, президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна всецело ориентировались на политику Москвы. Армения была и остается членом ОДКБ, российская военная база находиться в Гюмри и защищает страну от любого нападения извне. Под защитой России Армении ничего не угрожало.

Пашинян Кочарян, Саргсян – они служат идее создания "Великой Армении"

Но вот сменилась власть, представитель оппозиции Никол Пашинян избран премьер-министром Армении. Казалось бы человек с улицы, ставший у руля государства, вряд ли удержится на своем посту. Удержался, не только сумев избежать всех проблем, но всего за два года создал напрямую подчиненную ему вертикаль власти. Пашинян договорился со всеми силами внутри Армении и явно пользовался поддержкой мировой армянской диаспоры. Утверждают, что Пашинян человек Сороса.

Возможно, впрочем так или иначе все главы этого государства служат только одной идее: идее создания "Великой Армении" от Черного до Каспийского морей. Ни один человек не может стать у руля армянского государства, если он не поддерживает идею "Великой Армении", если не связан с зарубежной диаспорой. Ради этой идеи можно многим пожертвовать. Они готовы использовать любые рычаги воздействия во всем мире. Армянские лобби работают практически во всех крупных державах, и очень даже сплоченно, но вряд ли они ощущают какие-то чувства в отношении Франции или России за поддержку. Тут главное, чтобы армяне не пострадали, и планомерно действовали в направлении главной армянской мечты – восстановления "империи Тиграна" в еще более расширенном варианте.

Никол Пашинян

Армянское отношение и армянскую угрозу уже с некоторых пор чувствуют в самой России. За последние полвека произошел процесс, который показывает насколько планомерно и целенаправленно действовала армянская диаспора в России. Во-первых, произошел "мирный" захват части информационного пространства России. Телеканалы, сайты, радиостанции создаются на деньги армянских предпринимателей и, конечно, служат все той же самой несбыточной идее. В Рунете гуляет множество сюжетов, фильмов и иных материалов, напрямую спонсированных из мирового армянского закулисья.

Джанибекян, Мартиросян, Кещян, Галустян – лишь некоторые из них

Армянская диаспора проводит целенаправленную деятельность по внедрению своих кадров практически во все информационные структуры, телеканалы, агентства, продюсерские центры. Примеров огромное количество, назовем лишь некоторых из них.

Скажем, Артур Джанибекян - основатель Comedy Club Production, генеральный директор субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". Он является генеральным директором канала ТНТ. Сначала Джанибекян был просто одним из членов команды КВН "Новые армяне", теперь же он управляет множеством проектов на российском телевидении. Другой участник из "Новых армян" Гарик Мартиросян также занял видное место в российском шоу-бизнесе. В 2005 году Мартиросян стал одним из авторов и участников проекта Comedy Club, созданного вместе с его друзьями из команды "Новые армяне" Артуром Тумасяном, Артуром Джанибекяном, Артаком Гаспаряном и Арташесом Саркисяном. Целая армянская индустрия внутри российского медиа пространства.

Или возьмем Арарата Кещяна, российского актера и телеведущего армянского происхождения. Родился в Гаграх, крестили его в Эчмиадзине в возрасте 11 лет, но жил и трудился в России. Известен по роли Артура Микаэляна (или просто Майкла) в телесериалах "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Все бы ничего, вроде человек всю жизнь прожил в России, вдобавок ведет передачу "Не факт" на телеканале "Звезда". Передача историческая, тут можно и армянские интересы защищать, когда того требует ситуация. Время от времени можно рассказать о трагедии армянского народа из самых привлекательных трибун.

Михаил Галустян тоже вышел из КВН. Имя при рождении Ншан. Когда-то выступал за Сочинский клуб "Утомленные солнцем". Через КВН сумел добиться популярности и успеха. Галустян активно снимается в кино, играет в театре, является продюсером довольно многих проектов. Как лицо популярное в России и имеющее огромное количество подписчиков в соцсетях Галустян периодически поддерживает свою историческую родину. Нет ничего удивительного в этом и даже совершенно нормально. Но во всем этом процессе явно прослеживается целая стратегия. Один армянин пошел вверх по социальной лестнице, за ним следуют другие, создавая целую индустрию, служащую интересам мирового армянского движения.

Армянские поселки и города в России возникли после развала СССР

Во-вторых, армяне заняты "мирным" захватом самых лучших территорий России. По некоторым данным, в России сейчас проживает около трех миллионов армян. Некоторые из них, конечно, заняты в медиа сфере и крупном бизнесе, живут и работают в больших городах России, но большая часть армянского населения планомерно заселяет и осваивает юг России. Ростовская область, Краснодарский край и Ставрополье постепенно превращаются в армянские территории. Армянские поселки и города возникли буквально на наших глазах после развала СССР.

В 1980-е годы Сочи был крупнейшим курортным городом России. Все ездили отдыхать, хоть раз в жизни нужно было побывать в Сочи. Этот город длиной почти в 100 км. привлекал множество туристов. Теперь же это стал армянским городом, на эту тему шутят сами армяне в Comedy Club. Одна из наших соотечественниц рассказывает, что несколько лет назад ездила в Сочи и искала гостиницу без армянского присутствия. "Мы с семьей обошли около 30 гостиниц. Я везде интересовалась тем, кто владеет заведением. Ответ был один: армяне. Они или владеют отелем, или в руководстве представлены армяне. С большим трудом нам удалось снять жилье у одного русского в частном доме. Но и он говорил, что армяне уже предлагали продать дом, чтобы не было конкуренции их бизнесу", - утверждает наша соотечественница.

Значительное влияние армяне приобрели в Ростове-на-Дону

Такие российские города как Армавир, Минводы, Пятигорск, Ессентуки давно контролируются армянами. Они управляют большим бизнесом, курортными центрами. Богатый юг России постепенно колонизируются армянами. И это население никак не ассимилируются с русскими и другими народами, наоборот, они растворяют другие народы в себе. Самое значительное влияние армяне приобрели в Ростове-на-Дону, где и в количественном соотношении они достигли более 110 тысяч человек согласно статистике 2002 года. Скорее всего, это не совсем точная статистика, количество армян намного больше.

Армяне присутствуют почти во всех крупных городах Ростовской области. Внутри самого города есть специальный район под названием Нахичевань, где живут одни армяне. Есть армянские села, типа Чалтырь. В Ростовской области издаются армянские газеты, есть различные культурные организации, есть своя церковь. В Ростове идет тот же самый процесс постепенного захвата самых лучших позиций в административном управлении области, армяне проникают в банковскую сферу, органы правосудия. Приобретая влияние они постепенно вытесняют всех тех, кто в будущем мог бы мешать осуществлению армянской идеи о восстановлении существовавшей некогда "импери"».

Недалек тот день, когда армяне объявят о независимости юга России

Армянскую угрозу уже явно ощущают повсеместно в южных регионах России, казаки нет-нет да дают отпор армянскому проникновению во все сферы. То же самое понимают и власти России, такими темпами недалек тот день, когда объединенная армянская община объявит о независимости юга России и присоединения областей к "Великой Армении".

Нейтралитет российской власти во Второй Карабахской войне отчасти и связан с теми сигналами, которые поступают из этих южных регионов России. Почему район в Ростове-на-Дону назван Нахичеванью? Даже в этом есть прямой намек на азербайджанский Нахчыван, дескать, это наши земли, но мы не теряем надежды, будем биться до конца. Любой армянин, строящий дом в Ростове, фиксирует дату строительства на фасаде строения. А через двести лет можно утверждать, что это древний армянский город. Как минимум двести-триста лет истории можно показать и доказать.

И ни одна нация не представляет такой проблемы для целостности России, как армяне

Армянская угроза югу России – это не фикция, а проблема, которую как-то нужно решать. И ни одна нация внутри Российской Федерации не представляет такой проблемы для целостности России, так как подобной организованности и влияния как у армян нет ни у кого. Никто не хочет возрождать государство, существовавшее несколько тысяч лет назад. Может быть, этого даже не хотят сами армяне, но идеология в головном управленческом центре диктует всем армянам земного шара работать именно в этом направлении.

Понятное дело, что дружественные заявления армянских лидеров, глав диаспоры, представителей бизнеса и медиа структур не имеют большого значения. Пока жива мифическая идея о "Великой Армении" никто не может быть спокоен. А вот поражение в войне – это повод призадуматься всем тем, кто вынашивает планы создания чего-то наподобие Третьего Рейха.