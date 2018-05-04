Антироссийские настроения в Армении - армяне отворачиваются от Кремля - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая. С большой вероятностью, новое правительство возглавит оппозиционер, глава парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян. Поскольку 2 мая глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что поддержит выдвинутую оппозиционерами кандидатуру на пост премьера. Он отметил, что его политическая партия не выдвинет своего кандидата на пост главы правительства. Стоит отметить, что из 105 депутатов армянского парламента 58 – представители правящей партии, 31 – оппозиционного блока "Царукян", 9 – фракции "Выход", 7 – заявившие о выходе из правящей коалиции представители партии "Дашнакцутюн". В состоявшемся 1 мая первом туре за кандидатуру Никола Пашиняна проголосовало 45 депутатов. Согласно распространившейся информации, только один из них представлял Республиканскую партию. Для избрания премьером лидеру оппозиции было достаточно набрать 53 голоса. Оппозиция заявила, что 8 мая вновь выдвинет своего кандидата. Если в течение 5 дней не произойдет ничего экстраординарного, уже сейчас можно утверждать, что новым премьером Армении станет Никол Пашинян.

Интересно, чем вызвана столь скорая и радикальная смена Республиканской партией своей позиции? Зачем республиканцы заявили о том, что поддержат лидера оппозиционного движения, позиционируемого как прозападного, антироссийского политика? Разумеется, здесь свою роль сыграли и акции протеста, охватившие всю страну, но наивно было бы скидывать со счетов и внешний фактор, учитывая то, что два властителя Армении находятся за рубежом. Один из них – армянская диаспора, второй – Москва. Наводит на подозрения и мягкое обращение армянских властей, чьи руки обагрены кровью протестовавших против результатов президентских выборов 1 марта 2008 года, с участниками нынешней волны протеста. Видимо, зарубежные властители Армении выступили против применения насилия, или же согласовали между собой назначение на пост премьера Никола Пашиняна. Вероятно, Москва осторожничает ввиду широкого размаха акций протеста 2 мая, в частности, захвата оппозиционерами власти в Гюмри, где, как известно, размещена 102-я российская воинская часть.

Отношение к военнослужащим этой части в Армении однозначно не хорошее, между ними и местным населением часто происходят стычки. Еще свежо в памяти местных жителей совершенное в январе 2015 года военнослужащим российской военной базы Валерием Пермяковым жестокое убийство 7 членов одной армянской семьи, среди которых были и дети. Российских военных в Гюмри либо избивают, либо убивают. Примерно год назад перед магазином близ 102-й части был обнаружен труп военнослужащего Дмитрия Ялпаева с колото-резаными ранениями. Подозреваемый в совершении убийства был задержан, по факту возбуждено уголовное дело. По неофициальной информации, в результате закрытия дорог возникли перебои с поставкой топлива на российскую военную авиабазу в Эребуни. Дабы не пользоваться резервным топливом, раз в неделю на авиабазу завозится керосин. Правда, проблема эта временная, но, тем не менее, подает России пищу для размышлений.

Правда, антироссийские лозунги звучали на акциях протеста в Армении и ранее – во времена правления Сержа Саргсяна и в предшествовавшие годы. Армянские СМИ много писали об этом, публиковали интервью. Ныне вновь пропагандируются подобные настроения против России. Хотелось бы довести до внимания читателей одно из наглядных свидетельств такого отношения.

Анализируя происходящее, обозреватель Наира Айрумян пишет, что "это не безвластие, а очищение тела от чужеродной власти". Подчеркивая, что власть в стране растерялась после апрельских боев, автор пишет: "И вновь в Армении царит безвластие. От исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна уже два дня ни слуху, ни духу. Президент Армен Саркисян порой выступает с примирительными заявлениями. 56 депутатов, именующих себя властью, никак не могут собраться и провести заседание парламента". Подчеркивая, что страна ныне управляется народом, автор заявляет, что это делается во имя избавления от чужеродного правительства.

В статье Саркиса Арцруни под заголовком "Капитуляция Республиканской партии Армении –то же, что и избавление от оккупации 11-й Красной армии России" повествуется о деятельности правящей партии страны и ее противоборстве "бархатной революции":

"То, что парламентское большинство тянет страну к безвластию, означает капитуляцию не перед народом, а перед Робертом Кочаряном и Россией". Автор отмечает, что эти силы приравняли оппозиционное движение в стране к борьбе Михеила Саакашвили: "Эта партия отошла от власти. Она создавала впечатление оккупации Армении 11-й Красной армией России, выставляла страну вассалом. "Бархатная революция" – символ свободной и суверенной Армении".

В статье "Почему Москву пугает "бархатная революция" в Армении?" автор пишет, что Москва обеспокоена возможностью проведения схожих акций протеста и в России. Саркис Арцруни отмечает, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный намерен 5 мая развернуть в России массовые акции протеста: "Пашинян и Навальный даже не знакомы. Кремль обеспокоен тем, что события происходят на территории ЕАЭС".

Различными комментариями вокруг армянских событий пестрят и социальные сети. Пользователь Нана Налбандян пишет на своей странице о том, что у России в Армении не осталось ничего кроме военной базы: "Все остальное наше правительство сдало Западу". Она пишет о победе Никола Пашиняна за счет грантов Джорджа Сороса. "Воры в правительстве довели республику до такого состояния", - сокрушается автор. По мнению Н.Налбандян, оппозиция желает избавится от российской военной базы в Армении, намереваясь разместить здесь базу США для войны с Ираном. В социальных сетях звучат также призывы подавить развернувшиеся в Армении акции протеста танками. По мнению сторонников этой идеи, развитие Китая началось с введения танков на площадь Тяньаньмэнь.

В этой связи примечательно интервью лидера оппозиции Никола Пашиняна "Koммерсанту". В ответ на вопрос о том, как он воспринял реакцию России на события в Армении, Пашинян заявил следующее: "Нормально, очень хорошо. Такое впечатление, что они уважают наше движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела, так же, как и Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России. Вы знаете, что республиканцы хотят нас убедить вмешиваться в дела России, и хотят убедить Россию вмешиваться в дела Армении. Я говорю четко: мы не будем никак вмешиваться ни сейчас, ни после де-юре победы во внутренние дела России. И Россия тоже не будет вмешиваться в наши дела. Мы будем обсуждать только вопросы внешней политики". По сути, тем самым Никол Пашинян очертил перспективу отношений своей страны с Россией. Таким образом, можно заключить, что российская военная база еще некоторое время останется в Гюмри. Новые силы, пришедшие к власти в Армении, выступят против вмешательства России во внутренние дела Армении. Россия не может помогать Армении в прежних масштабах, пытаясь заполнить возникшую пустоту за счет финансовых вложений армянских миллиардеров, обогатившихся благодаря России. Предполагалось, что именно этим было продиктовано желание привести к власти в Армении "Газпром"овского миллиардера Карена Карапетяна. Россия продает Армении тысячу кубометров природного газа за 150 долларов, а местные власти продают его населению по более высокой цене. Напрашивается вывод о том, что разница в цене – финансовая помощь Москвы Еревану.

Таким образом, происходящее в Армении вкупе с заявлениями лидеров оппозиции и взглядами, тиражируемыми в прессе, говорит о том, что после 8 мая Россия изменит свою политику в отношении Армении. События показывают, что общественность Армении тоже не особо доверяет России. В прошлом году армянские трудовые мигранты столкнулись с крупными проблемами в России. К слову сказать, с 2008 по август 2017 года Армению покинуло 300 тыс. человек, а за последние 20 лет из страны эмигрировали 1 млн 250 тыс. человек. За годы независимости население Армении поредело, снизившись с 3 млн 574 тыс. человек до 2 млн 982 человек. Большинство из них в поисках лучшей жизни ринулись на Запад. Наконец, идет борьба за перехват Армении из рук России. В этой связи, вероятно, что шаги движения "Мой шаг" отдалят страну от России.