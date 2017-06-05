Аналитик: Катар не та страна, которая может решить судьбу Венского соглашения

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Ситуация вокруг Катара не должна значительно повлиять на выполнение соглашения по сокращению добычи нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

"С точки зрения выполнения соглашения по сокращению добычи нефти это не должно особо повлиять. Во-первых, в этом соглашении и ранее, и до сих пор участвуют страны, которые не являются друзьями. Политические противоречия внутри ОПЕК существовали всегда, причем нередко очень острые", - сказал Нестеров.

При этом и у Катара, и у Саудовской Аравии, и у Бахрейна сохраняется интерес к высоким ценам на нефть, считает аналитик.

"Катар прежде всего экспортер сжиженного газа, как нефтедобывающая страна и экспортер нефти это гораздо менее заметный игрок на рынке. Поэтому, даже если Катар не будет соблюдать условия соглашения, в чем я сомневаюсь, ничего страшного не произойдет. Это не та страна, которая может решить судьбу этого соглашения", - добавил Нестеров.

Напомним, что после того как утром цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% и достигла 48,3 долларов/баррель, котировки упали до 47,70 долларов/баррель.