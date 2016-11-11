Американские эксперты о причинах победы Трампа на выборах президента США - МНЕНИЕ

Тампа. Флорида. 11 ноября. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон не удалось выиграть президентские выборы в США, потому что она в рамках своей предвыборной кампании не смогла выстроить эмоциональную связь с избирателями, считают американские эксперты.

Как заявил Report президент и главный исполнительный директор (СЕО) Tampa Bay Times Пол Тэш (Paul Tash), еще одной возможной причиной поражения кандидата от демократов на выборах вопреки всем прогнозам СМИ, является необходимость учитывать население городов и сельское население: "Имеет также значение, город это или сельская местность. Ее кампания не была сконцентрирована на этом. Клинтон не смогла установить эмоциональную связь [с избирателями], а у Трампа получилось. Люди голосуют на основании своих предпочтений и эмоций". Он отметил, что именно по причине отсутствия такой связи, на выборах 8 ноября Хиллари Клинтон получила даже меньше голосов от женщин-избирателей, чем Барак Обама в 2012 году.

Кроме этого, по мнению П. Тэша, у кампании Клинтон не было центральной идеи почему она должна быть президентом: "Было скорее противопоставление. Смотрите я лучше него [Трампа]".

Комментируя вопрос о том, какой будет внешняя политика новоизбранного президента США, П. Тэш заявил, что это трудно предугадать наверняка, однако, "если вспомнить о его заявлениях не отправлять сыновей и дочерей США умирать в других странах", скорее всего это будет "менее военная (воинственная) форма политики".

Вице-президент академических программ Института Пойнтер Келли Макбрайд считает, что исход нынешних выборов можно связать с тем, что "некоторые до сих пор не могут представить женщину на посту президента США". Кроме того, по ее мнению, Клинтон как представитель истеблишмента оказалась не совсем близка избирателям.

Говоря о протестах молодежи в Калифорнии после победы Трампа на выборах, К. Макбрайд заявила, что это их форма показать свое недовольства и попытка быть услышанными. По ее мнению, многие мигранты сейчас также обеспокоены своим статусом и будущим.

В свою очередь президент Института Пойнтер Тим Франклин заявил о непростых отношениях, сложившихся у Дональда Трампа с прессой в ходе избирательной кампании, выразив мнение, что новоизбранный президент попытается их исправить: "Трамп попытается выстроить связи со СМИ, которые были нарушены в ходе кампании, или же этот антагонизм продолжится".

"Люди дословно понимают заявления Трампа, сделанные им в ходе кампании. Говоря о мигрантах, пытался ли он сказать, что необходимо выдворить их всех или имел в виду, что необходимо усилить пограничный контроль?!", - отметил Т. Франклин.