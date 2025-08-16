Voronejdə azərbaycanlı iş adamı yenidən saxlanılıb

Haqqımızda

Region
16 avqust 2025 22:37
Rusiyanın Voronej şəhərində azərbaycanlı iş adamı Yusif Xəlilov yenidən saxlanılıb.

“Report” bu barədə Rusiyanın teleqram kanallarına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, iş adamı rüşvət verməkdə şübhəli bilinir.

Y.Xəlilov ilk dəfə iyulun 1-də saxlanılıb, daha sonra əməliyyat tədbirləri həyata keçirildikdən sonra iş adamı sərbəst buraxılıb.

Həbs-qətimkan tədbirinin müəyyən edilməsi ilə bağlı məhkəmə iclası avqustun 17-nə təyin olunub.

Qeyd edək ki, o, Voronejdə yerləşən Alekseevski bazarının ortaq sahibidir.

Rus versiyası В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

