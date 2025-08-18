Haqqımızda

Voronejdə azərbaycanlı iş adamı həbs edilib

Voronejdə azərbaycanlı iş adamı həbs edilib Voronejdə Azərbaycan diasporunun lideri və şəhərin ən böyük bazarının ortağı Yusif Xəlilov həbs edilib.
Region
18 avqust 2025 19:14
Voronejdə azərbaycanlı iş adamı həbs edilib

Rusiyanın Voronej şəhərində tanınmış azərbaycanlı iş adamı, “Alekseyeviski” bazarının sahibi Yusif Xəlilov həbs edilib.

Bu barədə "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, təhlükəsizlik qüvvələri bu ilin mart ayında Xəlilovun həkimə 330 min rubl pul köçürdüyünü iddia edir. Məbləğin bir hissəsi vasitəçi ilə, qalan 100 min rubl isə karta köçürülüb.

Avqustun 16-da saxlanılan Xəlilov özü ifadə verməkdən imtina edib və təqsirini boynuna almayıb. Hazırda o, həbsdədir. Onu 7 ildən 12 ilə qədər həbs və deportasiya gözləyir.

Qeyd edək ki, o, ilk dəfə iyulun 1-də saxlanılıb. Əməliyyat tədbirləri həyata keçirildikdən sonra iş adamı sərbəst buraxılıb.

