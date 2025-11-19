İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:27
    Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Ukrayna dövlət başçısı ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff, həmçinin Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılmasını müzakirə edəcək.

    Görüşlərdə Ukrayna ilə bağlı gündəmdəki mövzularla yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair aktual məsələlər, İstanbul Prosesi başda olmaqla atəşkəsin təmin edilməsi və daimi həll yoluna yönəlik səylərin müzakirə edilməsi də nəzərdə tutulur.

    Zelenski Ukrayna Türkiyə

    Son xəbərlər

    12:17

    Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    12:16

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

    İncəsənət
    12:14

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"

    Biznes
    12:13

    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    12:11

    Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    12:08

    Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"

    Maliyyə
    12:05

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    11:59

    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti