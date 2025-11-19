Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb
Region
19 noyabr, 2025
- 11:27
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Türkiyəyə səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.
Məlumata görə, Ukrayna dövlət başçısı ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff, həmçinin Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılmasını müzakirə edəcək.
Görüşlərdə Ukrayna ilə bağlı gündəmdəki mövzularla yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair aktual məsələlər, İstanbul Prosesi başda olmaqla atəşkəsin təmin edilməsi və daimi həll yoluna yönəlik səylərin müzakirə edilməsi də nəzərdə tutulur.
