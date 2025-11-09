Ukraynada Azərbaycan əsilli polis əməkdaşı həlak olub
Region
- 09 noyabr, 2025
- 11:10
Ukrayna Milli Polisinin Dnepropetrovsk üzrə idarəsinin mayoru, Azərbaycan əsilli Qurbanov Çingiz Sahib oğlu Donetsk vilayətində həlak olub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, 42 yaşlı Çingiz Qurbanov Donetsk vilayətində xidməti məzuniyyət zamanı dron hücumuna məruz qalıb və hadisə yerində həlak olub.
S. Qurbanov Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Kirovoy-Roq şəhərində doğulub, böyüyüb.
