Haqqımızda

Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb

Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb Ukraynanın “Naftoqaz” şirkəti və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) qazın alınması üçün 500 milyon avroluq müqavilə imzalayıb.
Region
13 avqust 2025 13:47
Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb

Ukraynanın “Naftoqaz” şirkəti ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) qazın alınması üçün 500 milyon avroluq müqavilə imzalayıb.

“Report” Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko bildirib.

“Naftoqaz” və EBRD Ukrayna üçün rekord məbləğdə - qazın satın alınması üçün 500 milyon avro həcmində müqavilə imzalayıb. Bu, bankın ölkəmizdəki ən böyük layihəsidir”, - o deyib.

Baş nazirin sözlərinə görə, Ukraynanın dövlət zəmanəti olmadan, Aİ-nin zəmanət ilə ilk dəfədir belə bir kredit verilir.

“Bu, Ukraynaya istilik mövsümünə daha yaxşı hazırlaşmağa və qışın ən çətin günlərində belə Ukrayna evlərini istilik və işıqla təmin etməyə imkan verəcək”, - Sviridenko vurğulayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Naftogaz signs €500M EBRD loan backed by EU guarantee for gas purchases
Rus versiyası Свириденко: "Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi