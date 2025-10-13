İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:37
    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Terrorla Mübarizə Mərkəzi Acariya bölgəsində xüsusi əməliyyat keçirərək üç vətəndaşı saxlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, onlar xarici terror təşkilatına qoşulmaq və terror fəaliyyətinə yardım etməkdə ittiham olunurlar.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində keçirilən brifinqdə birinci müavin Laşa Maqradze bildirib ki, əməliyyat çərçivəsində "Təkbirçi" adlandırılan radikal-ekstremist qruplaşmanın üzvləri müəyyən edilib. Qrupun "İslam Dövləti" terror təşkilatının üzvləri ilə əlaqələri olub və onların Gürcüstana qanunsuz gətirilməsi, təlimlərin təşkil edilməsi və maddi-texniki xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılıb.

    Əməliyyat zamanı terrorçuluq rəmzləri, partlayıcı maddələr, odlu silah və döyüş sursatı, hərbi texnika, elektron qurğular, mobil telefonlar və külli miqdarda nağd pul aşkarlanıb və götürülüb.

    Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə istintaq aparılır. Cinayət xarici terror təşkilatına qoşulmaq və terror fəaliyyətinə yardım etmək kimi ittihamlarla 17 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutur.

    Gürcüstan terror Terror təşkilatı

    Son xəbərlər

    14:46

    Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olub

    Fərdi
    14:46

    Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudur

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb

    İncəsənət
    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti