Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 17:15
Bu ilin avqust ayının sonunadək Türkiyənin 18 kruiz limanı ümumilikdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Turizmin İnkişaf etdirilməsi Agentliyi məlumat yayıb.
Belə ki, bu göstərici son 12 ilin ən yüksək nəticəsidir.
2025-ci ilin ilk səkkiz ayının yekunlarına görə, kruiz gəmilərinin sayı ötən illə müqayisədə 17 faiz artaraq 878-ə (2024-cü ildə 753) çatıb. Sərnişin sayı 2023-cü illə müqayisədə 56 faiz, 2024-cü illə müqayisədə isə 18 faiz artım nümayiş etdirib.
Yalnız avqust ayında 357 min 646 sərnişin qəbul olunub ki, bu da bütün dövrlərin ən yüksək aylıq göstəricisi kimi qeydə alınıb.
Son xəbərlər
17:35
İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilibSosial müdafiə
17:35
Foto
"Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək olduİKT
17:35
Foto
Video
Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:34
Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulubSağlamlıq
17:32
Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edibFutbol
17:30
Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıbMaliyyə
17:25
Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"Fərdi
17:15
Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edibRegion
17:15