    Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 20:13
    Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində meşə yanır.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, Edremit rayonunda başlayan yanğın küləyin təsiri ilə geniş əraziyə yayılıb.

    Əraziyə müxtəlif texniki vasitələr, o cümlədən dörd təyyarə, beş helikopter və 140 nəfərlik şəxsi heyət cəlb olunub.

    Yanğının söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə davam edir.

    Türkiyə Balıkesir meşə yanğını

