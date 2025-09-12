Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub
- 12 sentyabr, 2025
- 20:13
Türkiyənin Balıkesir vilayətində meşə yanır.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, Edremit rayonunda başlayan yanğın küləyin təsiri ilə geniş əraziyə yayılıb.
Əraziyə müxtəlif texniki vasitələr, o cümlədən dörd təyyarə, beş helikopter və 140 nəfərlik şəxsi heyət cəlb olunub.
Yanğının söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə davam edir.
