İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Türkiyədə baş verən ağır yol qəzasında 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 23:40
    Türkiyədə baş verən ağır yol qəzasında 18 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Konya şəhərində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kadınhanı rayonunda qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və jandrm əməkdaşları cəlb olunub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan 18 nəfərdən vəziyyəti ağır olan 4 nəfər Konya, digərləri isə Kadınhanı Dövlət Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

    Türkiyə Konya Qəza

    Son xəbərlər

    00:13

    Bessent: Vaşinqton Moskvaya təzyiqi artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    00:00

    İlham Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Prezidenti seçilməsindən 22 il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    Tramp Putinin Ukrayna ilə müharibəni bitirmək niyyətində olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    23:40

    Türkiyədə baş verən ağır yol qəzasında 18 nəfər xəsarət alıb

    Region
    23:35

    Tramp İspaniyanı rüsumlarla hədələyib

    Digər ölkələr
    23:22

    BMT-də insanlıq əleyhinə cinayətlərlə bağlı Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    23:02

    Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:49

    ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:44

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti