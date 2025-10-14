Türkiyədə baş verən ağır yol qəzasında 18 nəfər xəsarət alıb
Region
- 14 oktyabr, 2025
- 23:40
Türkiyənin Konya şəhərində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Kadınhanı rayonunda qeydə alınıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və jandrm əməkdaşları cəlb olunub.
Qəza nəticəsində xəsarət alan 18 nəfərdən vəziyyəti ağır olan 4 nəfər Konya, digərləri isə Kadınhanı Dövlət Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
