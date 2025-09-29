Türkiyədə avtomobil piyadaları vurduqdan sonra aşıb, 3 nəfər ölüb
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 08:35
Türkiyənin Hatay şəhərində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, İskenderun rayonunda avtomobil səkidəki 4 piyadanı vurduqdan sonra aşıb.
Nəticədə piyadalardan 3-ü hadisə yerində keçinib, digəri və avtomobildəki 2 nəfər isə xəsarət alıblar. Yaralananlar İskenderun Dövlət Xəstəxanasına aparılıblar.
Hadisə barədə araşdırma başladılıb.
Son xəbərlər
09:41
Qazax ekspert: TDT qlobal proseslərə töhfə verə bilərXarici siyasət
09:38
Qazaxıstan hökumətində son kadr dəyişikliklərinə aydınlıq gətirilibRegion
09:29
BMTM sədri: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh prosesinə töhfə verirRegion
09:28
İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilərFutbol
09:27
Bu gün İmişlidə 3 mindən çox abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
09:25
Bakıda "INMerge" İnvestisiya Forumu keçirilibBiznes
09:21
Bakıda "INMerge" İnnovasiya Sammiti keçirilirİKT
09:20
Fərid Şəfiyev: TDT-nin regiondakı nüfuzu artan xətlə inkişaf edirRegion
09:16