İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 01:57
    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Türkiyənin Manisa şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un "Haberglobal"a istinadən məlumatına görə, hadisə Salihli rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, minik və yolsuzluq avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 6 nəfər isə xəsarət alıb. Qəzada minik avtomobili iki hissəyə bölünüb.

    Qəzanın təfərrüatları və xəsarət alanların vəziyyəti ilə bağlı məumat paylaşılmayıb.

    Son xəbərlər

    02:08
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidir

    Xarici siyasət
    01:57
    Foto

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Region
    01:24

    Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:53

    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Futbol
    00:37

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    00:23

    Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram

    Digər ölkələr
    23:53

    "Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlib

    Futbol
    23:28
    Foto

    İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    22:50

    ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti