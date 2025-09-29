Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb
- 29 sentyabr, 2025
- 01:57
Türkiyənin Manisa şəhərində ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un "Haberglobal"a istinadən məlumatına görə, hadisə Salihli rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, minik və yolsuzluq avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 6 nəfər isə xəsarət alıb. Qəzada minik avtomobili iki hissəyə bölünüb.
Qəzanın təfərrüatları və xəsarət alanların vəziyyəti ilə bağlı məumat paylaşılmayıb.
