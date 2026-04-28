Türkiyə və Ermənistan Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin işə salınması ilə bağlı iclas keçirib
Region
- 28 aprel, 2026
- 16:56
Qarsda Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin bərpası və istismarı üzrə Türkiyə-Ermənistan birgə işçi qrupunun iclası keçirilib.
Bu barədə "Report" Türkiyə və Ermənistan xarici siyasət idarələrinin birgə bəyanatına istinadən xəbər verir.
Görüş iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində baş tutub.
Tərəflər regionun nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı kontekstində Qars-Gümrü dəmir yolu əlaqəsinin tezliklə işə salınmasının vacibliyini vurğulayıblar.
Bununla belə, nümayəndə heyətlərinin tərkibi və işçi qrupunun sonrakı addımları barədə təfərrüatlar açıqlanmır.
17:16
Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd varRegion
17:15
Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcəkDaxili siyasət
17:14
Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcəkMədəniyyət
17:10
Süheyl Əl Mazrui: "BƏƏ-nin OPEC-dən çıxması üçün münasib vaxt yetişib"Energetika
17:08
Elxan Əsədov: Təbii fəlakətlər zamanı dövlət vətəndaşlarının yanında dayanırDaxili siyasət
17:04
Foto
Hikmət Mirzəyev türkiyəli həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edibHadisə
17:04
Mirzoyan Parisdə Azərbaycanla sülh prosesi və regional layihələr barədə danışıbRegion
17:01
"Mançester Siti" Con Stounzla vidalaşacağını açıqlayıbFutbol
17:00