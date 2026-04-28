    Türkiyə və Ermənistan Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin işə salınması ilə bağlı iclas keçirib

    • 28 aprel, 2026
    Türkiyə və Ermənistan Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin işə salınması ilə bağlı iclas keçirib

    Qarsda Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin bərpası və istismarı üzrə Türkiyə-Ermənistan birgə işçi qrupunun iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report" Türkiyə və Ermənistan xarici siyasət idarələrinin birgə bəyanatına istinadən xəbər verir.

    Görüş iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində baş tutub.

    Tərəflər regionun nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı kontekstində Qars-Gümrü dəmir yolu əlaqəsinin tezliklə işə salınmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    Bununla belə, nümayəndə heyətlərinin tərkibi və işçi qrupunun sonrakı addımları barədə təfərrüatlar açıqlanmır.

    Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Dəmir yolu
    Турция и Армения провели заседание по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

    Son xəbərlər

    17:16

    Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd var

    Region
    17:15

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

    Daxili siyasət
    17:14

    Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət
    17:10

    Süheyl Əl Mazrui: "BƏƏ-nin OPEC-dən çıxması üçün münasib vaxt yetişib"

    Energetika
    17:08

    Elxan Əsədov: Təbii fəlakətlər zamanı dövlət vətəndaşlarının yanında dayanır

    Daxili siyasət
    17:04
    Foto

    Hikmət Mirzəyev türkiyəli həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hadisə
    17:04

    Mirzoyan Parisdə Azərbaycanla sülh prosesi və regional layihələr barədə danışıb

    Region
    17:01

    "Mançester Siti" Con Stounzla vidalaşacağını açıqlayıb

    Futbol
    17:00

    Ukrayna İsrailə etiraz notası təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti