Турция и Армения провели заседание по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

В Карсе прошло заседание армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железнодорожной линии Карс-Гюмри.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление внешнеполитических ведомств Турции и Армении.

Встреча состоялась в рамках договоренностей, достигнутых в процессе нормализации отношений между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность скорейшего запуска железнодорожного сообщения по данному маршруту в контексте развития транспортной инфраструктуры региона.

При этом подробности о составе делегаций и дальнейших шагах рабочей группы не раскрываются.