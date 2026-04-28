    Турция и Армения провели заседание по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

    28 апреля, 2026
    Турция и Армения провели заседание по запуску ж/д линии Карс-Гюмри

    В Карсе прошло заседание армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железнодорожной линии Карс-Гюмри.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление внешнеполитических ведомств Турции и Армении.

    Встреча состоялась в рамках договоренностей, достигнутых в процессе нормализации отношений между двумя странами.

    Стороны подчеркнули важность скорейшего запуска железнодорожного сообщения по данному маршруту в контексте развития транспортной инфраструктуры региона.

    При этом подробности о составе делегаций и дальнейших шагах рабочей группы не раскрываются.

    Türkiyə və Ermənistan Qars-Gümrü dəmir yolu xəttinin işə salınması ilə bağlı iclas keçirib

