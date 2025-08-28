Türkiyə Suriyada əməliyyata başlaya bilər
Region
- 28 avqust, 2025
- 18:43
Türkiyə Suriyada əməliyyata başlaya bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər "CNN Türk"ə müsahibəsində deyib.
O, bildirib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri 7/24 xidmət edir, döyüş hazırlığı vəziyyətindədir: "Burada filan şey, orada başqa şey olacaq, demək istəmirəm. Bizim demək istədiklərimizi onsuz da Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Suriyaya gəlincə, bütün silahlı qüvvələrimiz hazır vəziyyətdədir və hər gün üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə hazırdır".
Qeyd edək ki, Ərdoğan daha əvvəl deyib ki, Ankara və Dəməşqlə əməkdaşlıq edənlər qazanacaq.
