Türkiyə axtarışda olan səkkiz nəfəri Gürcüstandan ekstradisiya edib
Region
- 28 noyabr, 2025
- 10:27
Türkiyə yerli səviyyədə "qırmızı bülleten"lə axtardığı üç və barələrində beynəlxalq səviyyədə axtarış verdiyi beş nəfəri Gürcüstandan ölkəyə gətirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya "X" səhifəsində məlumat paylaşıb.
Onun sözlərinə görə, həmin şəxslər soyğunçuluq, oğurluq, həbsxanadan qaçmaq, hədə və hiylə yolu ilə insanların azadlığına qəsd, rəsmi sənədlərin saxtalaşdırılması, qəsdən xəsarət yetirmə, oğurluq, mənzil toxunulmazlığı hüququnu pozmaq, rəsmi sənədlərin saxtalaşdırılması kimi cinayətlərdə ittiham olunaraq barələrində yerli və beynəlxalq səviyyədə axtarış elan edilmişdi.
