İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Tokayev: Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşma Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini stimullaşdırır

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:29
    Tokayev: Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşma Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini stimullaşdırır

    Vaşinqtonda keçirilən tarixi görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması regionda ən mühüm ticarət yollarından biri kimi Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artmasına müsbət təsir göstərib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun "Akorda"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Amerikanın "Cerberus Capital Management" şirkətinin baş direktoru Frank Bruno ilə görüşündə deyib.

    Tokayev şirkətin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) çərçivəsində infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsində marağını alqışlayıb.

    "Son beş ildə TBNM vasitəsilə yük daşınması altı dəfə artıb", - Qazaxıstan lideri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkətin strategiyası Qazaxıstanın milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi prioritetlərinə uyğundur. Tokayev qeyd edib ki, Astana nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafına investisiya cəlb etməklə Orta Dəhlizin imkanlarını fəal şəkildə genişləndirməyə başlayıb.

    Bundan əlavə, Qazaxıstan lideri "Cerberus"un texnoloji platformaların və rəqəmsal ekosistemlərin miqyasının artırılmasında əhəmiyyətli təcrübəyə malik olduğunu qeyd edərək şirkəti Qazaxıstanın rəqəmsallaşma layihələrində iştirak etməyə dəvət edib.

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan Orta Dəhliz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu
    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    Son xəbərlər

    20:23

    Suriya Prezidenti bütün ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:06

    Moldovada iğtişaşlara hazırlaşmaqda şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    19:46
    Foto

    Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:38
    Foto

    Cəlilabadda ət satışı məntəqəsində normativ tələblər pozulub

    Sağlamlıq
    19:36

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    19:34

    Tokayev "Chevron"un rəhbəri ilə Orta Dəhliz vasitəsilə karbohidrogen tədarükünü müzakirə edib

    Region
    19:30
    Foto

    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq otel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır

    Turizm
    19:30

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti