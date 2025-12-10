İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıb

    Maliyyə
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:06
    AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əsasən 1 həftəlik açıq bazar əməliyyatları ilə pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsirini minimallaşdırıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    "Pul siyasəti alətləri maliyyə bazarlarında gedən proseslər və bank sisteminin likvidlik mövqeyi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir. Maliyyə Nazirliyinin depozit hərraclarını davam etdirməsi bank sistemində likvidliyə artırıcı təsir göstərməkdə davam edir. Ötən iclasdan bəri təminatsız pul bazarında faizlər AMB-nin faiz dəhlizi daxilində, uçot dərəcəsinə yaxın hərəkət edib. AZIR indeksinin orta günlük səviyyəsi oktyabrda 6,89 %, noyabrda 6,91 %, dekabrın ötən dövründə isə 6,94% olub. Ötən iclasdan bəri gəlirlilik əyrisində və AMB-nin notları üzrə gəlirlilikdə azalmalar baş verib. Ötən iclasdan sonra depozit və kredit faizlərində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunmayıb", - deyə AMB bəyan edib.

    Son xəbərlər

    11:06

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "AÇG-dən hasil edilən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı Azərbaycana verilib"

    Energetika
    11:06

    AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıb

    Maliyyə
    11:04

    AMB: 9 ayda cari əməliyyatlar balansında 3 milyard dollar profisit yaranıb

    Maliyyə
    11:03

    AMB: 11 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 393 milyon dollar üstələyib

    Maliyyə
    11:03

    Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan mədəniyyətinə xaricdən böyük təhdidlər mövcuddur

    Mədəniyyət siyasəti
    11:00

    "Bavariya"nın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    11:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

    Maliyyə
    10:59
    Foto

    "AccessBank" VİSA ilə növbəti kobrend filialını Xankəndidə açdı!

    Maliyyə
    10:58

    Orxan Məmmədov: "Texnologiya təhlükəsizliyi gücləndirdiyi qədər yeni risklər də yaradır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti