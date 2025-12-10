AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıb
- 10 dekabr, 2025
- 11:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əsasən 1 həftəlik açıq bazar əməliyyatları ilə pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsirini minimallaşdırıb.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
"Pul siyasəti alətləri maliyyə bazarlarında gedən proseslər və bank sisteminin likvidlik mövqeyi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir. Maliyyə Nazirliyinin depozit hərraclarını davam etdirməsi bank sistemində likvidliyə artırıcı təsir göstərməkdə davam edir. Ötən iclasdan bəri təminatsız pul bazarında faizlər AMB-nin faiz dəhlizi daxilində, uçot dərəcəsinə yaxın hərəkət edib. AZIR indeksinin orta günlük səviyyəsi oktyabrda 6,89 %, noyabrda 6,91 %, dekabrın ötən dövründə isə 6,94% olub. Ötən iclasdan bəri gəlirlilik əyrisində və AMB-nin notları üzrə gəlirlilikdə azalmalar baş verib. Ötən iclasdan sonra depozit və kredit faizlərində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunmayıb", - deyə AMB bəyan edib.