    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 18:48
    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    Парафирование мирного договора Азербайджаном и Арменией на исторической встрече в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых маршрутов в регионе.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главным исполнительным директором американской компании Cerberus Capital Management Фрэнком Бруно.

    Токаев приветствует заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    "За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз", - сказал казахстанский лидер.

    По его словам, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Токаев отметил, что Астана приступила к активному расширению пропускной способности Среднего коридора, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в проектах Казахстана по цифровизации, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.

