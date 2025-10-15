İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Son üç ayda Avropada icazəsiz yaşayan 822 nəfər Gürcüstana qaytarılıb

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:26
    Son üç ayda Avropada icazəsiz yaşayan 822 nəfər Gürcüstana qaytarılıb

    Bu ilin iyul–sentyabr aylarında Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrində icazəsiz yaşayan 822 şəxs Gürcüstana geri göndərilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, həmin dövrdə ümumilikdə 825 readmissiya müraciəti araşdırılıb və onlardan yalnız 3-ü rədd edilib.

    Ən çox geri qaytarılma qərarı Almaniyada qəbul edilib - 482 Gürcüstan vətəndaşı. Onu Fransa (81 nəfər), İrlandiya (64), İsveçrə (39), Polşa (32), İtaliya (25) və Böyük Britaniya (12) izləyib.

    Ümumilikdə, 2025-ci ilin yanvar–sentyabr aylarında Aİ ölkələrindən 2 673 icazəsiz yaşayan Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə qaytarılıb. Onlardan 1 143-ü birinci rübdə, 708-i isə ikinci rübdə geri gətirilib.

    2024-cü ilin yekun məlumatına görə, ötən il ümumilikdə 4 171 Gürcüstan vətəndaşı readmissiya çərçivəsində geri göndərilib.

    Avropa İttifaqı Gürcüstan readmissiya

    Son xəbərlər

    18:34
    Foto

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    18:34

    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Digər
    18:31

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    18:30

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Digər ölkələr
    18:28

    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    18:19
    Foto

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    18:14

    "Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    18:10

    AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    18:09

    Birinci sinfə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqların qəbulu başa çatıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti