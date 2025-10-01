Rusiyada son 10 ildə 1,5 milyondan çox fiziki şəxs bankrot olub
- 01 oktyabr, 2025
- 04:21
Son 10 ildə 1,5 milyondan çox Rusiya vətəndaşı borclarını həll etmək üçün məhkəmələr vasitəsilə müflis olmaq üçün müraciət edib.
Rusiyada fərdi sahibkar olmayan fiziki şəxslər üçün müflisləşmə proseduru 10 il əvvəl, 2015-ci il oktyabrın 1-də tətbiq edilib.
Qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin məhkəmə departamentinin məlumatına görə, 2017-ci ildən 2024-cü ilə qədər (2017-ci ilə qədər fərdi iflaslar haqqında ətraflı statistik məlumatlar aparılmayıb) arbitraj məhkəmələri fiziki şəxslərin müflis elan edilməsi üçün 1 777 000 ərizə qəbul edib, bunlara görə 1 678,000 iş başlanıb.
İşlərin əksəriyyəti (89,5%-i və ya 1,5 milyonu) vətəndaşların özlərinin, qalanları isə kreditorların və ya səlahiyyətli orqanların ərizələri əsasında məhkəmələr tərəfindən başlanıb. Məhkəmələr 232 000-ə yaxın fiziki şəxsə borcun restrukturizasiyası prosedurları tətbiq edib, onların 85%-i (197 000) sonradan müflis elan edilib və aktivləri müsadirə olunub (əksəriyyət borcun restrukturizasiyası planını təqdim edə bilməyib). Son səkkiz il ərzində yalnız 1138 iş üzrə kreditorların əsaslandırılmış şikayətləri olmadığı halda restrukturizasiya planı ilə təsdiq edilmiş borcun tam ödənilməsi ilə nəticələnib.
Ümumilikdə 1 111 974 fiziki şəxs iflas prosesini başa çatdırıb. Ümumilikdə prosesdən keçənlər 2,5 trilyon rubl müflis elan edilib.