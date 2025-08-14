Haqqımızda

Rusiya Dövlət Dumasının sədri Şimali Koreyada səfərdədir Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinin sədrlik etdiyi nümayəndə heyəti Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) paytaxtı Pxenyanda rəsmi səfərdədir.
Region
14 avqust 2025 02:29
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinin sədrlik etdiyi nümayəndə heyəti Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) paytaxtı Pxenyanda rəsmi səfərdədir.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Dövlət Dumasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, avqustun 15-dək davam edəcək səfərin proqramına Koreyanın yapon müstəmləkəçiliyindən azad edilməsinin 80 illiyi ilə bağlı bir sıra görüşlər və bayram tədbirlərində iştirak daxildir.

Qeyd edək ki, Rusiya və KXDR bir sıra istiqamətlər üzrə əməkdaşlığı genişləndirir. Xüsusilə Rusiya təhlükəsizlik şurasının katibi Sergey Şoyqu üç ay ərzində üç dəfə Pxenyana səfər edib, sonuncu belə səfər iyunda baş tutub. KXDR hakimiyyəti isə, öz növbəsində, Ukraynada müharibə fonunda Rusiyaya dəstək göstərir, o cümlədən hərbi qüvvələr göndərir.

Bundan əlavə, "BBC News"un xəbərinə görə, minlərlə Şimali Koreya vətəndaşı davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda böyük işçi qüvvəsi çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün ağır şərtlər altında Rusiyaya işləməyə gedir.

Rus versiyası Председатель Госдумы РФ прибыл с визитом в Северную Корею

Son xəbərlər

