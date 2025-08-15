Mher Qriqoryan: Aİİ-nin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ermənistan üçün prioritetdir

Haqqımızda

15 avqust 2025 11:05
Avrasiya İqtisadi İttifaqında (Aİİ) ümumi enerji bazarlarının yaradılmasının sürətləndirilməsi iqtisadi fəaliyyət üçün bərabər şərtləri təmin edəcək.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında bildirib.

"İttifaqın ümumi enerji bazarlarının daha da formalaşdırılması və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Ermənistan üçün prioritet olaraq qalır. Ayrı-seçkilik olmayan fəaliyyət prinsipləri əsasında enerji resurslarının ümumi bazarlarının sürətlə formalaşması Aİİ-in bütün üzv dövlətləri üçün bərabər iqtisadi fəaliyyət şərtlərinin təmin edilməsinin əsaslarından biri olmalıdır", - o bildirib.

O, həmçinin Aİİ-nin üzv dövlətlərinin gömrük xidmətləri və komissiyaları arasında vergi tutumlu malların gömrük bəyannaməsi sahəsində monitorinq üzrə qarşılıqlı əlaqənin vacibliyini qeyd edib. Onun fikrincə, belə əməkdaşlıq dövlətlərin büdcə gəlirlərinə birbaşa təsir göstərən bu malların dəyərinin lazımi nəzarəti üçün vacib bir vasitədir.

M.Qriqoryanın sözlərinə görə, Aİİ-də tibbi vasitələrin və məhsulların ümumi bazarının davamlı fəaliyyətini təmin etmək üçün birgə səylərlə əhəmiyyətli iş görülüb. Bunun sayəsində artıq gələn ildən dərman vasitələrinin dövriyyəsinin ümumi bazarı fəaliyyətə başlayacaq.

Rus versiyası Григорян: Ускоренное создание общих рынков энергоресурсов обеспечит равные условия в ЕАЭС

