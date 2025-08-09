Qriqoryan: İran əvvəllər blokadanın aradan qaldırılmasını dəstəklədiyini bəyan edib

İran əvvəllər Ermənistanın mövqeyi çərçivəsində blokadanın aradan qaldırılmasını dəstəklədiyini bəyan edib.
“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderlərinin Vaşinqtondakı görüşünün nəticələrini şərh edərkən deyib.
O, blokadanın aradan qaldırılmasını İslam Respublikasının da dəstəkləyəcəyini güman edib: "İran bütövlükdə regionda blokadanın aradan qaldırılmasında maraqlı olacaq. Bundan İran da faydalanacaq".
Katibin sözlərinə görə, Ermənistanın son 4-5 il ərzində bunu bəyan edib. Bu baxımdan, İran da blokadanın aradan qaldırılmasını suverenlik, yurisdiksiya, ərazi bütövlüyü və qarşılıqlı münasibət prinsipləri əsasında həyata keçirəcək.