Paşinyan və Aİ Şurasının sədri Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaları müzakirə ediblər

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta arasında telefon danışığı aparılıb.
Region
12 avqust 2025 12:39
Paşinyan və Aİ Şurasının sədri Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaları müzakirə ediblər

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ilə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta arasında telefon danışığı aparılıb.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

"Baş nazir 2025-ci il avqustun 8-də ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda aparılmış danışıqların nəticələri, xüsusilə "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş” layihəsinin paraflanması, ATƏT-in Minsk qrupunun mexanizmlərinin buraxılması ilə bağlı təşkilata birgə müraciət, ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və yurisdiksiyası prinsipləri çərçivəsində və qarşılıqlı əsasda regional kommunikasiyaların açılması, eləcə də " Trampın Beynəlxalq Sülh və Rifah Marşrutu” layihəsi barəsində Aİ Şurasının sədrinə məlumat verib", - o qeyd edib.

N.Paşinyan vurğulayıb ki, bərqərar olmuş sülh Ermənistan-Aİ əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün yeni investisiya imkanları açır.

Tərəflər həmçinin Ermənistan-Aİ gündəliyinə dair məsələləri, eləcə də Avropa Siyasi Birliyinin 2026-cı ilin yazında Ermənistanda keçiriləcək sammiti ilə bağlı təşkilati məsələləri müzakirə ediblər.

Rus versiyası Пашинян и Кошта обсудили достигнутые в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном

