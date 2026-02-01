Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik
Region
- 01 fevral, 2026
- 02:40
Nüvə silahının İranın hərbi doktrinasında yeri yoxdur və ali rəhbər Əli Xamenei də bu barədə fətva verib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami yerli mediaya son müsahibəsində deyib.
"İranın strateji baxımdan malik olduğu imkanları nəzərə alsaq, bizə nüvə silahı lazım deyil və atom bombası olmadan da ölkəni qorumağa qadirik", - Məhəmməd İslami vurğulayıb.
Məhəmməd İslami Buşehrdə yeni elektrik stansiyalarının tikintisində Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq barədə də danışıb. "Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün yanacaq bu il tədarük edilib", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
02:56
ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilibDigər ölkələr
02:40
Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirikRegion
02:07
Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunubRegion
01:44
Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə nə İranın, nə də ABŞ-nin maraqlarına uyğundurRegion
01:31
ABŞ Prezidenti hesab edir ki, demokratlar daha bir şatdaun istəmirlərDigər ölkələr
01:16
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olubDaxili siyasət
00:57
"Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunubKomanda
00:39
Foto
Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
00:19