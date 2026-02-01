İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 02:40
    Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik

    Nüvə silahının İranın hərbi doktrinasında yeri yoxdur və ali rəhbər Əli Xamenei də bu barədə fətva verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami yerli mediaya son müsahibəsində deyib.

    "İranın strateji baxımdan malik olduğu imkanları nəzərə alsaq, bizə nüvə silahı lazım deyil və atom bombası olmadan da ölkəni qorumağa qadirik", - Məhəmməd İslami vurğulayıb.

    Məhəmməd İslami Buşehrdə yeni elektrik stansiyalarının tikintisində Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq barədə də danışıb. "Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün yanacaq bu il tədarük edilib", - o əlavə edib.

    Məhəmməd İslami İran Nüvə Proqramı Buşehr AES Rusiya

    Son xəbərlər

    02:56

    ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilib

    Digər ölkələr
    02:40

    Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik

    Region
    02:07

    Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    Region
    01:44

    Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə nə İranın, nə də ABŞ-nin maraqlarına uyğundur

    Region
    01:31

    ABŞ Prezidenti hesab edir ki, demokratlar daha bir şatdaun istəmirlər

    Digər ölkələr
    01:16
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Daxili siyasət
    00:57

    "Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunub

    Komanda
    00:39
    Foto

    Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:19

    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirin ilk günündə 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti