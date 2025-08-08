Haqqımızda

Lukaşenko növbəti prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır.
Region
8 avqust 2025 16:59
Aleksandr Lukaşenko

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır.

“Report” Belarus KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə “Time” jurnalına müsahibəsində bildirib.

"Xeyr, mən artıq bunu planlaşdırmıram", - A.Lukaşenko müvafiq suala cavab verib.

O, həmçinin kiçik oğlu Nikolayı prezident vəzifəsində varisi kimi görmədiyini qeyd edib.

"Xeyr, o varis deyil... Bu sualla onu çox incidə bilərsən", - A.Lukaşenko bildirib.

O, Belarusun növbəti prezidentinin bir qədər fərqli siyasət yürüdəcək bir şəxs ola biləcəyini mümkün hesab edib. Lakin ümid edir ki, varisi ölkənin təkamül yolu ilə inkişafını davam etdirəcək.

İngilis versiyası Belarusian president says not going to run for reelection
Rus versiyası Лукашенко не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси на следующих выборах

