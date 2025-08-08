Lukaşenko növbəti prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko növbəti seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırmır.
“Report” Belarus KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə “Time” jurnalına müsahibəsində bildirib.
"Xeyr, mən artıq bunu planlaşdırmıram", - A.Lukaşenko müvafiq suala cavab verib.
O, həmçinin kiçik oğlu Nikolayı prezident vəzifəsində varisi kimi görmədiyini qeyd edib.
"Xeyr, o varis deyil... Bu sualla onu çox incidə bilərsən", - A.Lukaşenko bildirib.
O, Belarusun növbəti prezidentinin bir qədər fərqli siyasət yürüdəcək bir şəxs ola biləcəyini mümkün hesab edib. Lakin ümid edir ki, varisi ölkənin təkamül yolu ilə inkişafını davam etdirəcək.