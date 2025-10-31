İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    KİV: İranın şərqində Sepah komandirinə hücum olub, yaralılar var

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:31
    KİV: İranın şərqində Sepah komandirinə hücum olub, yaralılar var

    İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinin Xaş rayonunda İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (Sepah) komandirlərindən biri Məhəmməd Şahuzay silahlı hücum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Azad İran" yayıb.

    Məlumata görə, onun avtomobilinə silahlı hücum bu gecə olub. Hadisə nəticəsində Sepah komandiri Məhəmməd Şahuzayın öldüyü ehtimal edilir. Onun mühafizəçilərinin isə yaralandığı bildirilib.

    İnformasiyaya əsasan, Məhəmməd Şahuzay 2022-ci ilin sentyabrın 30-da Zahidandakı "Qanlı Cümə Günü" kimi tanınan etiraz aksiyalarının zor gücü ilə yatırılmasında iştirak etmiş komandirlərdən biri kimi tanınırdı. Həmin hadisə zamanı onun rəhbərliyi altındakı qüvvələr etirazçı etnik bəluclara və başqa mülki vətəndaşlara qarşı amansızlıq ediblər.

    "Mehr" xəbər agentliyinin məlumatında isə bildirilib ki, Xaş rayonunda Dehpabid-Eskalabad magistralında naməlum silahlı şəxslər Şahuzay qəbiləsinin rəhbərlərindən birinin olduğu avtomobilə atəş açıblar, nəticədə bir neçə sərnişin yaralanıb.

    Məlumata görə, Məhəmməd Şahuzay sosial şəbəkədə şəklini paylaşaraq, sağlamlıq durumunun yaxşı olduğunu bildirib.

    SEPAH Sistan və Bəlucistan İran

    Son xəbərlər

    10:57

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq

    Futbol
    10:55

    Tahir Süleymanov: Azərbaycan Ukrayna ilə elm sahəsində əməkdaşlıq prioritetləri görür

    Elm və təhsil
    10:51

    Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunub

    Sağlamlıq
    10:49

    Hikmət Hacıyev: Diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfəri zamanı əsas diqqət Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə yönələcək

    Xarici siyasət
    10:47

    Şəhid bacısı: Qardaşım Mikayıl Əliyev doğum günündə torpağa tapşırılır

    Daxili siyasət
    10:46

    Afrika ölkəsi Argentina ilə yoldaşlıq oyununun baş tutması üçün böyük məbləğ ödəyəcək

    Futbol
    10:46
    Foto

    "InvestAZ" və Naxçıvan Dövlət Universiteti maliyyə bazarları üzrə praktik seminar təşkil edib

    Maliyyə
    10:45

    Komitə sədri: Ukraynada aparılan islahatlar Azərbaycanda da əczaçılıq habının yaradılmasına təkan verəcək

    Sağlamlıq
    10:42

    Valeh Ələsgərov: "Ələt Azad İqtisadi Zonasında ərazilərin yarıdan çoxu artıq investorlara təqdim edilib"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti