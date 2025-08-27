KİV: AEBA İranın ABŞ və İsrail tərəfindən zədələnmiş nüvə obyektlərini təftiş etməyəcək

Haqqımızda

Region
27 avqust 2025 08:30
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) hələlik İranın İsrail və ABŞ-ın zərbələri nəticəsində zədələnmiş nüvə obyektlərini təftiş etməyəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Associated Press” məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, tərəflər hələlik yekun razılığa gəlməyiblər, lakin diplomatlar onun bağlanmasını gözləyirlər. Razılaşmanın şərtlərinə görə, AEBA-nın təftişləri yalnız İslam Respublikasında vurulmamış nüvə obyektlərinə təsir edəcək.

Çərşənbə axşamı günü AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi deyib ki, agentlik müfəttişlərinin birinci qrupu İrana qayıdıb və İslam Respublikasının nüvə obyektlərində işi bərpa etməyə hazırlaşır.

Rus versiyası AP: МАГАТЭ пока не будет проверять поврежденные США и Израилем объекты Ирана

Son xəbərlər

