Haqqımızda

Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb

Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb İstintaq təcridxanasında olan "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyan yeni hərəkatın yaradıldığını elan edib.
Region
13 avqust 2025 16:12
Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb

İstintaq təcridxanasında olan "Taşir" şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyan yeni hərəkatın yaradıldığını elan edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i onun müraciətinə istinadən məlumat yayıb.

Karapetyan bildirib ki, hərəkatın yaradılmasında məqsəd iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, biznes üçün real imkanlar yaratmaq, ailə və milli dəyərləri möhkəmləndirmək, eləcə də təhsil sisteminin inkişafı vasitəsilə gənclərin gələcəyə inamını bərpa etməkdir.

Biznesmen xatırladıb ki, avqustun 14-də məhkəmə onun barəsində qətimkan tədbirinin uzadılması məsələsinə baxacaq. Onun sözlərinə görə, çıxarılacaq qərar Ermənistanda ədalət mühakiməsinin olub-olmadığını göstərəcək.

Karapetyan iyunun 18-də hakimiyyəti ələ keçirməyə açıq çağırışlarda ittiham olunaraq həbs edilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Находящийся в СИЗО Карапетян анонсировал создание движения "По-своему"

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi