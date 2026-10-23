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    EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası Mingəçevirdə Bosniya və Herseqovina klubu ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:01
    EHF Avropa Kuboku: Kür komandası Mingəçevirdə Bosniya və Herseqovina klubu ilə qarşılaşacaq

    Kişilərdən ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda bu gün mübarizəyə başlayır.

    "Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində Bosniya və Herseqovinanın "MRK Sloga Doboj" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində, saat 17:00-da start götürəcək.

    Tərəflər arasında cavab oyunu oktyabrın 24-də eyni məkanda baş tutacaq.

    Kür HK EHF Avropa Kuboku Kür Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzi
    44 filmi
    44 filmi

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